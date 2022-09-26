Таможня Грузии перешла на особый режим работы из-за пробок на границе

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 55,93 (-0,55) Инвестиции, 16:11
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 58 (-0,1) Инвестиции, 16:11
Предприятия ГК «Продимекс» начали сезон сахароварения Пресс-релиз, 17:01
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 17:00
Овечкин помог получить визу американскому новичку «Динамо» Спорт, 16:38
Стрельба в школе в Ижевске. Главное Общество, 16:30
Bloomberg узнал о планах ЕС отложить ограничение цен на российскую нефть Экономика, 16:26
Около клуба «16 тонн» в центре Москвы произошла стрельба Общество, 16:23
Курс токена Ethereum PoW упал за сутки более чем на 20% Крипто, 16:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:20
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В центрах обслуживания населения Казахстана возникли очереди из россиян Политика, 16:19
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 16:14
Как ученые хотят улучшить Ethereum. И при чем здесь обратимые платежи Крипто, 16:11
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске возросло до 15 Общество, 16:11
В МИДе увидели рост агрессии в политике США в отношении России Политика, 16:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Таможня Грузии перешла на особый режим работы из-за пробок на границе

Таможня Грузии перешла на особый режим работы из-за автомобильных очередей из России
По словам вице-премьера Северной Осетии Томаева, в очереди на границе с Грузией собралась пробка из около 3,5 тыс. легковых автомобилей. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация
Фото: Ольга Смольская / РИА Новости
Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Грузинские таможенные пункты пропуска на границе с Россией перешли в особый режим работы из-за возросшего транспортного потока, со ссылкой на сообщение Службы доходов Минфина Грузии сообщил местный «Первый канал».

На фоне роста числа желающих пересечь границу Грузия увеличила число сотрудников таможни на КПП, чтобы они могли «бесперебойно осуществлять процедуры таможенного контроля в круглосуточном режиме», отметили в ведомстве.

В нем предупредили, что таможенный контроль грузовых автомобилей, которые следуют из Грузии в Россию через таможенный пост «Казбеги» (на стороне России — «Ларс»), «частично затруднен». В связи с этим Служба доходов находится на связи с таможнями соседних стран — Турции, Азербайджана и Армении, чтобы была возможность оперативно найти альтернативные таможенные пункты и грузы могли быстрее пройти проверку и попасть в страны назначения.

Очереди на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Власти планируют призвать из запаса 300 тыс. человек, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

После объявления частичной мобилизации на границе России с Грузией образовались пробки. В частности, в очереди на границе в Северной Осетии скопилось около 3,5 тыс. легковых автомобилей, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев. «Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4891 единицу, в том числе 1391 единица большегрузного транспорта», — добавил он.

10 главных вопросов о частичной мобилизации
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / Reuters

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Статьи
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи
Pro
Иностранный бизнес продается чуть ли не в один день. Риски быстрых сделок
Статьи
Pro
Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей
Статьи
Pro
Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости
Статьи
Pro
Как завещать завод, самолет и пароход: комбо механизмов наследования
Кейсы
Pro
Фото: Hyungwon Kang / Reuters 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать
Инструкции

Всего за прошедшую неделю пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией в обоих направлениях пересекли 37,5 тыс. единиц автотранспорта и 115,2 тыс. человек, отметил Томаев. По его словам, это на 23,3% больше, чем на прошлой неделе.

Из-за очередей на границе власти Северной Осетии попросили россиян отказаться от поездок в Грузию.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Грузия таможня частичная мобилизация
Материалы по теме
МВД Осетии призвало отказаться от поездок в Грузию из-за очередей на КПП
Политика
Власти Северной Осетии сообщили о почти 5 тыс. машин на границе с Грузией
Общество
Пограничники объяснили появление БТР у границы с Грузией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter