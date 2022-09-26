Таможня Грузии перешла на особый режим работы из-за пробок на границе

По словам вице-премьера Северной Осетии Томаева, в очереди на границе с Грузией собралась пробка из около 3,5 тыс. легковых автомобилей. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Грузинские таможенные пункты пропуска на границе с Россией перешли в особый режим работы из-за возросшего транспортного потока, со ссылкой на сообщение Службы доходов Минфина Грузии сообщил местный «Первый канал».

На фоне роста числа желающих пересечь границу Грузия увеличила число сотрудников таможни на КПП, чтобы они могли «бесперебойно осуществлять процедуры таможенного контроля в круглосуточном режиме», отметили в ведомстве.

В нем предупредили, что таможенный контроль грузовых автомобилей, которые следуют из Грузии в Россию через таможенный пост «Казбеги» (на стороне России — «Ларс»), «частично затруднен». В связи с этим Служба доходов находится на связи с таможнями соседних стран — Турции, Азербайджана и Армении, чтобы была возможность оперативно найти альтернативные таможенные пункты и грузы могли быстрее пройти проверку и попасть в страны назначения.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Власти планируют призвать из запаса 300 тыс. человек, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

После объявления частичной мобилизации на границе России с Грузией образовались пробки. В частности, в очереди на границе в Северной Осетии скопилось около 3,5 тыс. легковых автомобилей, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев. «Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4891 единицу, в том числе 1391 единица большегрузного транспорта», — добавил он.

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Всего за прошедшую неделю пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией в обоих направлениях пересекли 37,5 тыс. единиц автотранспорта и 115,2 тыс. человек, отметил Томаев. По его словам, это на 23,3% больше, чем на прошлой неделе.

Из-за очередей на границе власти Северной Осетии попросили россиян отказаться от поездок в Грузию.