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Война санкций ,  
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«Ростелеком» сообщил о росте жалоб на качество работы YouTube в России

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Война санкций
После начала военной операции Google перестала поставлять новые серверы для ускорения загрузки. «Ростелеком» ранее предупреждал, что в YouTube будут наблюдаться сбои, вызванные проблемами с оборудованием
Фото: Mateusz Slodkowski / Global Look Press
Фото: Mateusz Slodkowski / Global Look Press

Техническая поддержка «Ростелекома» зафиксировала рост числа жалоб от абонентов на качество работы видеохостинга YouTube в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В «Ростелекоме» напомнили, что ранее служба технического мониторинга начала фиксировать ухудшение качества загрузки видео YouTube, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K). «Также отмечен рост обращений в службу технической поддержки компании с жалобами на «качество работы» YouTube», — добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что ответственность за это несет владелец видеохостинга — американская корпорация Google, которая с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (GGC — предназначена для кеширования и ускорения загрузки данных).

«Из-за износа и исчерпания мощности оборудование Google не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком. Проблемы с работой GGC отражаются на абонентах всех российских операторов. Интернет-ресурсы и площадки, которые своевременно заботятся об обновлении и увеличении мощности оборудования и ПО, работают стабильно», — добавили в «Ростелекоме».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

После начала военной операции Google перестала поставлять новые серверы, а существующие постепенно выходят из строя. При этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры. В июне в разговоре с РБК руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу «ВымпелКома» Константин Колесов отмечал, что YouTube в России — это сервис номер один по объему трафика пользователей.

По данным Mediascope, социальные медиа занимают около 50% интернет-активности россиян. При этом YouTube лидирует по охвату и доле времени потребления во всех возрастных категориях (39 и 45% соответственно). Наиболее часто россияне на YouTube ищут музыку (25%), иные развлечения (17%), игры (10%), сериалы (9%) и кино (7%).

В середине июля «Ростелеком» предупредил о сбоях YouTube в России, вызванных проблемами с оборудованием Google. «Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — заявили тогда в компании.

В Кремле опровергли связь проблемы с возможной блокировкой сервиса. «Нет, планов таких не было. Но мы знаем с вами из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое, собственно, уже более двух лет как не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Глава Минцифры Максут Шадаев также неоднократно исключал возможность блокировки видеосервиса на территории России.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Александр Ситюков Александр Ситюков
Ростелеком YouTube блокировка качество жалобы Россия
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