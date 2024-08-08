Пользователи в России сообщили, что YouTube не открывается
На сервисах по отслеживанию сбоев downdetector.su и Brand Analytics пользователи из России массово жалуются на недоступность YouTube. Сообщения касаются как сайта, так и мобильного приложения сервиса.
Всплеск жалоб оба сервиса фиксируют после 9:00 мск.
Проблемы с доступом к сервису в России наблюдаются с начала месяца. У некоторых россиян перестали воспроизводиться видео в высоком качестве (1080р и выше) в большинстве популярных браузеров на десктопах.
«Ростелеком» объяснял ситуацию проблемами с оборудованием Google, которая с 2022 года, после начала военных действий на Украине, не занимается его обновлением. В Google ответили, что «это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».
В июле глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о «деградации» качества работы сервиса и назвал это вынужденным шагом из-за «антироссийской политики» материнской компании Google. Позже он объяснил падение скорости загрузки видео на YouTube проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. По словам Хинштейна, 80% объема видеоконтента YouTube, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в России. Депутат говорил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а потом — до 70%.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 июля заявил, что у Кремля планов по ограничению доступа к YouTube в России нет. Блокировку видеохостинга исключали и в Думе. Замглавы комитета по информполитике Антон Горелкин заверял, что замедление YouTube не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в стране. «Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается», — утверждал он.
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