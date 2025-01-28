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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп заявил об интересе Microsoft к покупке TikTok

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Возвращение Трампа в Белый дом
Многие в США проявляют интерес к покупке TikTok, Китай «не будет вмешиваться» в работу сервиса, заявил Трамп. Microsoft еще в 2020 году обсуждала возможность покупки платформы
Microsoft MSFT $444,06 Купить

Корпорация Microsoft ведет переговоры о приобретении американского подразделения TikTok у китайской ByteDance, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Я бы сказал, да», — ответил он на соответствующий вопрос, добавив, что к сервису проявляют большой интереc.

«Посмотрим, что получится. Будет много желающих, которые захотят поучаствовать в торгах <...> Китай не будет вмешиваться, мы не хотим, чтобы Китай вмешивался», — добавил Трамп (цитата по Bloomberg). Республиканец заявлял, что ведет переговоры с несколькими сторонами о покупке TikTok, и, вероятно, примет решение о будущем приложения в ближайшие 30 дней. Приложение сможет продолжить работу на территории страны при условии передачи американскому государству 50% акций, указывал он.

Администрация Трампа решила «спасти» TikTok и передать его Oracle
Технологии и медиа
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что в Китае не исключают продажу TikTok миллиардеру Илону Маску. По данным NPR и Reuters, власти США также рассматривают передачу контроля над соцсетью компании Oracle.

Microsoft обсуждала возможность приобрести TikTok еще в 2020 году, при первом сроке Трампа, когда тот потребовал от ByteDance продать операции сервиса в США американской компании. Республиканец ранее выступал за запрет приложения по соображениям национальной безопасности (мнения о том, что сбор данных о пользователях TikTok в США представляет угрозу, придерживаются и другие представители власти), но с тех пор изменил точку зрения, отчасти из-за возросшей популярности на платформе контента в его поддержку, отмечает агентство. «Неужели Китаю так важно шпионить за молодыми людьми? За детьми, которые смотрят безумные видео?» — заявил Трамп на днях.

17 января Верховный суд США поддержал закон, запрещающий TikTok, если ByteDance не продаст его американскому лицу, и сервис перестал быть доступен для части пользователей. Одним из первых решений Трампа после вступления в должность было предоставление 75-дневной отсрочки блокировки сосцети, она возобновила работу в стране.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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