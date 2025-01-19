TikTok частично возобновил работу в США на фоне заявлений Трампа

Китайская соцсеть TikTok возобновила работу в США, сообщает CNN.

Платформа стала доступна для большинства американских пользователей через 12 часов после того, как доступ к ней ограничили, отмечает телеканал.

«Спасибо за ваше терпение и поддержку. Благодаря усилиям президента Трампа TikTok вернулся в США!», — цитирует CNN сообщение пресс-службы соцсети.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что приложение сможет продолжить работу на территории страны при условии передачи американскому государству 50% акций.

Власти США, в том числе Трамп несколько лет пытались запретить TikTok в стране из-за принадлежности китайской компании. В Вашингтоне ожидали, что ByteDance продаст подразделение в США американским собственникам, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в Штатах угрозой национальной безопасности. В США TikTok пользуются более 170 млн человек.

19 января вступил в силу запрет соцсети на работу в стране, пока ею владеет китайская ByteDance. Некоторые пользователи в США при входе в приложение получили уведомление: «Извините, TikTok сейчас недоступен».

Также платформу удалили из магазинов приложений в США. Недоступным стало принадлежащее китайской ByteDance популярное среди пользователей TikTok приложение для редактирования CapCut.