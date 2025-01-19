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Общество ,  
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TikTok ограничил доступ для американцев

TikTok ограничил доступ для части американцев, сообщает NBC News. Приложение стало недоступно для многих пользователей за несколько часов до того, как запрет на него должен был официально вступить в силу.

Вечером в субботу, 18 января, некоторые пользователи в США при входе в приложение получили уведомление: «Извините, TikTok сейчас недоступен». «В США вступил в силу закон, запрещающий Tik Tok. К сожалению, это означает, что пока вы не можете пользоваться TikTok. Нам повезло, что [избранный] президент [Дональд] Трамп дал понять, что он будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, следите за обновлениями!» — сказано в сообщении.

Также TikTok удалили из магазинов приложений в США. Недоступным стало также принадлежащее китайской ByteDance популярное среди пользователей TikTok приложение для редактирования CapCut. Оно выдает аналогичное уведомление при попытке входа из США, передает NBC.

Американские власти продолжительное время пытались запретить TikTok в стране из-за принадлежности китайской компании. Вашингтон хочет, чтобы ByteDance продала подразделение в США американским собственникам, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в Штатах угрозой национальной безопасности. Компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

Тем не менее 17 января Верховный суд США поддержал закон, запрещающий TikTok в стране, если владелец сервиса не продаст его американскому лицу до 19 января. Магазины приложений Apple (App Store) и Google (Play Market) при запрете обязаны удалить TikTok.

Соцсеть потребовала от нынешней администрации США гарантий, что ограничительные меры, одобренные Верховным судом, вводиться не будут. В противном случае приложение перестанет работать 19 января, заявили в TikTok. Белый дом заявил, что «действия по реализации закона» перейдут к администрации избранного президента США Трампа, которая начнет работу 20 января. 

Республиканец заявил о планах отсрочить запрет TikTok в США на три месяца. The Washington Post писала, что таким образом компания получит время на переговоры о продаже.

Материал дополняется.

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