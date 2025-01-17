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Технологии и медиа ,  
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Верховный суд США поддержал запрет TikTok

Верховный суд США оставил в силе запрет TikTok, если он не будет продан
Суд поддержал запрет TikTok в США, если приложение до 19 января не будет продано американским собственникам. Bloomberg писал, что рассматривается его продажа Маску, о желании купить соцсеть также говорил экс-глава Минфина США
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Верховный суд США распорядился запретить в стране приложение для вертикальных видео TikTok, если китайская ByteDance не продаст его американским собственникам. Об этом сообщает CNBC.

В случае, если распоряжение не будет исполнено к 19 декабря, приложение с этого дня окажется под запретом в стране. Основные платформы, через которые распространяется TikTok, такие, как магазины приложений Apple (Appstore) и Google (Play Market), будут обязаны удалить его, в противном случае их ждет наказание.

Американские власти считают, что сбор данных о пользователях TikTok в США представляет угрозу национальной безопасности; компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

WP рассказала о планах Трампа «спасти» TikTok
Технологии и медиа
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

О готовности купить TikTok, собрав консорциум инвесторов, объявил экс-глава Минфина США Стивен Мнучин (занимал этот пост с февраля 2017-го по январь 2021 года). Bloomberg писал со ссылкой на осведомленные источники, что китайские чиновники рассматривают возможность продажи приложения предпринимателю Илону Маску, если запрет в США вступит в силу.

Маск — один из соратников и крупнейших спонсоров избранного президента США Дональда Трампа. Последний вступит в должность 20 января — на следующий день после начала действия запрета.

The Washington Post (WP) писала, что Трамп рассматривает возможность «спасти» TikTok путем издания указа, который позволит отсрочить исполнение закона о запрете или продаже соцсети на 60 или 90 дней. Указ даст администрации Трампа время для переговоров о продаже или альтернативном решении, писала газета.

Трамп во время своего первого срока на посту президента настаивал на продаже или запрете TikTok в США, но его позиция смягчилась после того, как та сыграла заметную роль в его кампании по возвращению в Белый дом, утверждала WP. На аккаунт избранного президента в соцсети подписаны почти 15 млн человек. «Я питаю теплые чувства к TikTok», — говорил республиканец в декабре 2024 года.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
TikTok США блокировка запрет Верховный суд США
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