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Бизнес ,  
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Bloomberg узнал о возможной продаже Китаем TikTok Илону Маску

Bloomberg: Китай рассматривает вариант продажи TikTok Илону Маску
Фото: Roni Bintang / Getty Images
Фото: Roni Bintang / Getty Images

Китайские чиновники рассматривают возможность продажи TikTok Илону Маску, если запрет приложения в США вступит в силу, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сейчас Верховный суд США решает, следует ли поддерживать закон, требующий от китайской компании ByteDance прекратить деятельность TikTok в США к 19 января. После этой даты сторонние поставщики интернет-услуг будут подвергаться штрафам за поддержку деятельности TikTok в США.

Пекинские чиновники хотят, чтобы TikTok оставался в собственности ByteDance, сказали собеседники, и компания пытается добиться этого с помощью исков. Но судьи дали понять во время прений 10 января, что они, скорее всего, поддержат закон.

Высокопоставленные китайские чиновники уже начали обсуждать планы действий на этот случай в рамках дискуссии о том, как работать с администрацией Дональда Трампа, в одной из которых участвует Маск, сказали источники. Согласно одному из сценариев, который обсуждался в Пекине, принадлежащая бизнесмену соцсеть X возьмет под контроль американское подразделение TikTok.

«Нельзя ожидать, что мы будем комментировать чистый вымысел», — ответили в ByteDance на запрос CNBC.

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