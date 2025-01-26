Администрация Трампа решила «спасти» TikTok путем передачи Oracle

Согласно плану, китайский владелец соцсети ByteDance сохранит миноритарную долю, а «алгоритмы приложения, сбор данных и обновление программного обеспечения будет контролировать Oracle»

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Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом по «спасению» TikTok, согласно которому контроль над соцсетью перейдет американской компании Oracle. Об этом сообщают NPR и Reuters со ссылкой на источники.

Согласно условиям сделки, базирующаяся в Китае компания-владелец ByteDance сохранит миноритарную долю, а «алгоритмы приложения, сбор данных и обновление программного обеспечения будет контролировать Oracle», рассказали собеседники.

Фактически это будет означать, что американским инвесторам будет принадлежит мажоритарная доля в TikTok, сообщает NPR, но отмечает, что условия сделки еще согласовываются.

«Цель Oracle в том, чтобы обеспечивать надзор за тем, что происходит с TikTok», — рассказал один из источников. «ByteDance не уйдет полностью, но доля Китая будет сведена к минимуму», — пояснил он.

Среди потенциальных инвесторов называется Microsoft. Стоимость сделки может достичь $200 млрд.

В 2020 году под давлением администрации Дональда Трампа ByteDance заключила договор с американской компанией Oracle, которая получила эксклюзивный контроль над всеми техническими операциями TikTok в США. В 2022 году компании приступили к «операции Техас» — переносу данных всех американских пользователей TikTok в облачную инфраструктуру Oracle. Тогда же Oracle провела проверку алгоритмов и модерации контента TikTok на предмет манипуляций со стороны властей КНР.

В прошлом году при администрации Джо Байден конгрессом был принят закон, обязывающий китайского владельца TikTok продать платформу американской компании до 19 января 2025 года, в противном случае соцсеть будет запрещена на территории США.

Трамп еще до вступления в должность 20 января рассматривал возможность «спасти» TikTok путем указа, который позволит отсрочить исполнение закона на 60 или 90 дней, писала The Washington Post. После инаугурации президент подписал указ, который отсрочил блокировку соцсети в США по меньшей мере на 75 дней. Он подчеркнул, что «США должны иметь право на половину TikTok», но не пояснил, что именно имеет в виду.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что в Китае не исключают продажу TikTok бизнесмену Илону Маску.