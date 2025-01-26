 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Администрация Трампа решила «спасти» TikTok путем передачи Oracle

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Согласно плану, китайский владелец соцсети ByteDance сохранит миноритарную долю, а «алгоритмы приложения, сбор данных и обновление программного обеспечения будет контролировать Oracle»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом по «спасению» TikTok, согласно которому контроль над соцсетью перейдет американской компании Oracle. Об этом сообщают NPR и Reuters со ссылкой на источники.

Согласно условиям сделки, базирующаяся в Китае компания-владелец ByteDance сохранит миноритарную долю, а «алгоритмы приложения, сбор данных и обновление программного обеспечения будет контролировать Oracle», рассказали собеседники.

Фактически это будет означать, что американским инвесторам будет принадлежит мажоритарная доля в TikTok, сообщает NPR, но отмечает, что условия сделки еще согласовываются.

«Цель Oracle в том, чтобы обеспечивать надзор за тем, что происходит с TikTok», — рассказал один из источников. «ByteDance не уйдет полностью, но доля Китая будет сведена к минимуму», — пояснил он.

Среди потенциальных инвесторов называется Microsoft. Стоимость сделки может достичь $200 млрд.

Трамп заявил о возможности приобретения TikTok Маском
Политика
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

В 2020 году под давлением администрации Дональда Трампа ByteDance заключила договор с американской компанией Oracle, которая получила эксклюзивный контроль над всеми техническими операциями TikTok в США. В 2022 году компании приступили к «операции Техас» — переносу данных всех американских пользователей TikTok в облачную инфраструктуру Oracle. Тогда же Oracle провела проверку алгоритмов и модерации контента TikTok на предмет манипуляций со стороны властей КНР.

В прошлом году при администрации Джо Байден конгрессом был принят закон, обязывающий китайского владельца TikTok продать платформу американской компании до 19 января 2025 года, в противном случае соцсеть будет запрещена на территории США.

Трамп еще до вступления в должность 20 января рассматривал возможность «спасти» TikTok путем указа, который позволит отсрочить исполнение закона на 60 или 90 дней, писала The Washington Post. После инаугурации президент подписал указ, который отсрочил блокировку соцсети в США по меньшей мере на 75 дней. Он подчеркнул, что «США должны иметь право на половину TikTok», но не пояснил, что именно имеет в виду.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что в Китае не исключают продажу TikTok бизнесмену Илону Маску.

Читайте РБК в Telegram.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
TikTok Дональд Трамп Oracle
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
TikTok частично возобновил работу в США на фоне заявлений Трампа
Технологии и медиа
TikTok ограничил доступ для американцев
Общество
Трамп потребовал половину акций TikTok для продолжения работы в США
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Прописавшего фигурантов дела «Крокуса» жителя Твери признали виновнымОбщество, 08:06
ЦРУ изменило мнение о причинах возникновения COVIDПолитика, 07:59
За ночь силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над территорией РоссииПолитика, 07:36
На севере Мексики нашли останки 56 человек в тайных захороненияхОбщество, 07:32
В аэропортах Казани и Ижевска сняли ограничения на полетыОбщество, 07:26
Трамп вновь заявил, что скоро поговорит с ПутинымПолитика, 07:01
Администрация Трампа решила «спасти» TikTok путем передачи OracleТехнологии и медиа, 06:59
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Глава Rheinmetall призвал Европу создавать крупные оборонные концерныОбщество, 06:37
Аэропорты Ижевска и Казани приостановили полетыПолитика, 06:32
Главный психиатр ВСУ пытался купить виллу в Турции за €650 тыс.Политика, 06:01
Глава Пентагона пообещал оставить США «самой смертоносной силой в мире»Политика, 05:54
Меликов попросил глав СК и МВД разобраться в деле с пытками дагестанцаОбщество, 05:49
Американка стала самым долгоживущим человеком с органом свиньиОбщество, 04:55
Совбез ООН анонсировал экстренное заседание на фоне боев в ДР КонгоПолитика, 04:49