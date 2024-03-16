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Китай предпочел запрет TikTok в США его продаже

WSJ: власти Китая сочли более предпочтительным запрет TikTok в США, чем продажу
Соединенные Штаты рассматривают законопроект о продаже TikTok американским инвесторам; в противном случае соцсеть запретят в стране. Китайские власти дали понять ByteDance, что не допустят принудительной продажи
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

Чиновники в Китае пообещали не допустить принудительной продажи TikTok в США, что дали понять китайской материнской компании ByteDance, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, ByteDance получила от властей сигналы о том, что наиболее предпочтительным вариантом Пекин считает запрет социальной сети в Соединенных Штатах. Это ставит китайскую компанию в безвыходное положение: 13 марта палата представителей американского конгресса одобрила законопроект, согласно которому TikTok должен быть в течение полугода выведен из ByteDance; в противном случае платформу могут заблокировать в стране. Проект направили в сенат, президент США Джо Байден обещал подписать его, если документ будет принят.

На этой неделе Министерство торговли Китая потребовало от США «перестать необоснованно давить» на TikTok, а также заявило о необходимости «строго соблюдать китайские законы и правила». По словам источников WSJ, в ByteDance это посчитали предупреждением о том, что компания столкнется с препятствиями со стороны Пекина при попытке продать соцсеть.

Экс-глава Минфина США решил купить TikTok
Бизнес
Стивен Мнучин

О готовности купить TikTok, собрав консорциум инвесторов, объявил экс-глава Минфина США Стивен Мнучин (занимал этот пост с февраля 2017-го по январь 2021 года), который сейчас возглавляет частную инвестиционную компанию Liberty Strategic Capital. Как пишет WSJ, если сделка состоится, ее оценят не менее чем в $100 млрд. Выручка TikTok в США в 2023 году составила около $20 млрд.

Американские власти считают, что сбор данных о пользователях TikTok в США представляет угрозу национальной безопасности; компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует. По оценке Reuters, приложением в стране пользуются 170 млн человек. По данным Bloomberg, руководство TikTok еще в прошлом году рассматривало возможность отделения от материнской компании, если такой шаг поможет урегулировать обеспокоенность США по поводу возможных угроз.

Китай относит TikTok к чувствительным технологиям, отмечает CNN. По мнению старшего аналитика Wedbush Securities Дэна Айвза, Пекин и ByteDance никогда не согласятся на продажу соцсети вместе с исходным кодом, а без него приобретать TikTok — все равно что «покупать машину «Формулы-1» без двигателя».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
TikTok Китай США блокировка продажа
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