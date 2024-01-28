NASA нашло следы озер на Марсе

Радарное сканирование подтвердило предположения ученых, что однажды на Марсе существовала вода. Марсоход нашел следы отложений, оставшихся после воды в гигантском кратере. Аппарат доставит на Землю образцы для детального изучения

Снимок марсохода после приземления на кратере Езеро (Фото: NASA / Getty Images)

Марсоход NASA Perseverance («Настойчивость») обнаружил данные, подтверждающие существование древних озерных отложений, оставленных водой, заполнявшей гигантский бассейн на кратере Езеро. К этому пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Университета Осло, исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Reuters.

Аппарат провел обследование почвы с помощью радара RIMFAX, благодаря чему ученые получили изображение участка поверхности глубиной 20 метров в двух измерениях. Обнаруженные слои породы безошибочно свидетельствуют о том, что почвенные отложения, переносимые водой, оказались в кратере Езеро благодаря реке, которая его питала.

Исследование подтвердило выводы, сделанные ранее на основании орбитальных снимков и иных данных. Это позволяет ученым предположить, что некоторые участки Марса когда-то были покрыты водой с микробной жизнью, а ныне безжизненная и засушливая планета прежде была теплой, влажной и пригодной для жизни.

Ученые ожидают возвращения марсохода на Землю для тщательного изучения образцов, собранных им на месте отложений. Исследователи полагают, что отложения образовались около 3 млрд лет назад.

Первые люди могут высадиться на Марсе уже в 2040 году, прогнозировал глава NASA Билл Нельсон. Он тогда же отметил, что путешествие на Луны занимает несколько дней, но до Марса придется лететь семь-восемь лет. основатель SpaceX Илон Маск считает, что высадка на Марс может произойти в течение десяти лет. Прежде он обещал, что первая грузовая миссия отправится на эту планету в 2022 году, а к 2050-му там будет построен город с населением 1 млн человек.

Люди смогут отправиться на Марс и к его спутникам только после освоения Луны, уверены в «Роскосмосе». В госкопорации подчеркнули, что лунная программа принята как приоритетная и «промежуточный шаг» перед полетом к другим планетам Солнечной системы. Российскую межпланетную станцию «Бумеранг» для доставки грунта с Фобоса, спутника Марса, планируют запустить после 2030 года.



