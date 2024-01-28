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Технологии и медиа ,  
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NASA нашло следы озер на Марсе

Марсоход NASA Perseverance нашел следы озер на кратере Езеро
Радарное сканирование подтвердило предположения ученых, что однажды на Марсе существовала вода. Марсоход нашел следы отложений, оставшихся после воды в гигантском кратере. Аппарат доставит на Землю образцы для детального изучения
Снимок марсохода после приземления на кратере Езеро
Снимок марсохода после приземления на кратере Езеро (Фото: NASA / Getty Images)

Марсоход NASA Perseverance («Настойчивость») обнаружил данные, подтверждающие существование древних озерных отложений, оставленных водой, заполнявшей гигантский бассейн на кратере Езеро. К этому пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Университета Осло, исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Reuters.

Аппарат провел обследование почвы с помощью радара RIMFAX, благодаря чему ученые получили изображение участка поверхности глубиной 20 метров в двух измерениях. Обнаруженные слои породы безошибочно свидетельствуют о том, что почвенные отложения, переносимые водой, оказались в кратере Езеро благодаря реке, которая его питала.

Исследование подтвердило выводы, сделанные ранее на основании орбитальных снимков и иных данных. Это позволяет ученым предположить, что некоторые участки Марса когда-то были покрыты водой с микробной жизнью, а ныне безжизненная и засушливая планета прежде была теплой, влажной и пригодной для жизни.

Ученые ожидают возвращения марсохода на Землю для тщательного изучения образцов, собранных им на месте отложений. Исследователи полагают, что отложения образовались около 3 млрд лет назад.

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Первые люди могут высадиться на Марсе уже в 2040 году, прогнозировал глава NASA Билл Нельсон. Он тогда же отметил, что путешествие на Луны занимает несколько дней, но до Марса придется лететь семь-восемь лет. основатель SpaceX Илон Маск считает, что высадка на Марс может произойти в течение десяти лет. Прежде он обещал, что первая грузовая миссия отправится на эту планету в 2022 году, а к 2050-му там будет построен город с населением 1 млн человек.

Люди смогут отправиться на Марс и к его спутникам только после освоения Луны, уверены в «Роскосмосе». В госкопорации подчеркнули, что лунная программа принята как приоритетная и «промежуточный шаг» перед полетом к другим планетам Солнечной системы. Российскую межпланетную станцию «Бумеранг» для доставки грунта с Фобоса, спутника Марса, планируют запустить после 2030 года.

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
NASA Марс марсоход вода
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