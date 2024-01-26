NASA объявило о завершении миссии марсианского вертолета Ingenuity
Миссия марсианского вертолета Ingenuity — первого космического аппарата, совершившего управляемый полет над другой планетой, — прекращена из-за поломки лопасти. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Reuters.
Как пояснили в NASA, во время последнего полета 18 января Ingenuity передал на Землю снимки, на которых специалисты увидели, что одна из его лопастей сломана. Эта поломка не позволяет аппарату продолжать полеты, сообщили в NASA.
Миссию Ingenuity прекратили спустя три года после ее начала, за это время аппарат успел совершить 72 полета. Изначально планировалось, что их будет пять. Однако вертолет смог превысить эту цифру в 14 раз: суммарно он провел в воздухе более двух часов, преодолев расстояние в 10,5 миль (17 км). Максимальная высота, достигнутая аппаратом, — 78,7 фута (24 м).
Ingenuity — беспилотный вертолет NASA, его доставили на Марс в феврале 2021 года вместе с марсоходом Perseverance. Вертолет приземлился в кратере Езеро, его целью был поиск следов жизни на Марсе в прошлом. В апреле того же года вертолет совершил первый полет.
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