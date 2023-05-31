Глава NASA спрогнозировал высадку на Марсе к 2040 году

Человек может совершить высадку на Марсе к 2040 году. Об этом в интервью газете El Mundo заявил глава Nasa Билл Нельсон.

«В 2040 году, осталось всего 17 лет. Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше», — заявил он. По словам Нельсона, путешествие на Марс займет семь-восемь лет.

После высадки на Марсе астронавты должны будут провести на планете пару лет, пока расположение планет не позволит вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев.

В то же время основатель Space X Илон Маск считает, что высадка на Марс может произойти в течение десяти лет. Ранее он планировал, что первая грузовая миссия отправится на эту планету в 2022 году, а к 2050-му там будет построен город с населением 1 млн человек.

В марте 2018 года миллиардер говорил, что следует ускорить освоение Марса до начала третьей мировой войны, чтобы «сохранить там семена человеческой цивилизации» и «потом все создать заново, перескочив сразу через темные времена», и что человечество стало «многопланетным видом».