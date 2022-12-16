В Госдуме предложили наказывать по УК за повторную пропаганду ЛГБТ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 68,45 (+1) Инвестиции, 15 дек, 15:51
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 64,3 (+0,94) Инвестиции, 15 дек, 15:51
Зеленский назвал условием для переговоров отступление к границам 1991 г. Политика, 09:49
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 09:46
EUobserver узнал о санкционных послаблениях для Мельниченко и Мазепина Политика, 09:45
Блинкен заявил, что деятельность ЧВК Вагнера мешает миссии ООН в Африке Политика, 09:41
Как извлечь выгоду из участия в новогодних распродажах на Wildberries Pro, 09:38
Пресс-служба Лукашенко анонсировала визит Путина в Минск Политика, 09:31
В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу Политика, 09:28
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Число погибших в ДТП с вахтовиками в Хабаровском крае выросло до восьми Общество, 09:25
В ЛНР сообщили об обстреле города Сватово и села Лантратовка Политика, 09:23
Не там, где дешевле: как контролировать цену деловых поездок сотрудников РБК и Smartway, 09:23
В МИДе заявили о продолжении обсуждений «тройственного газового союза» Политика, 09:01
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 09:00
Как изменился спрос на приложения для инвестиций в 2022 году. Инфографика Технологии и медиа, 09:00
Овечкин сравнялся с легендой НХЛ по голевым передачам в лиге Спорт, 08:59
Политика ,  
0 

В Госдуме предложили наказывать по УК за повторную пропаганду ЛГБТ

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за повторную пропаганду ЛГБТ
Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы — предлагается ввести за повторную пропаганду ЛГБТ среди детей и за пропаганду педофилии
Нина Останина и руководитель фракции &laquo;Справедливая Россия &mdash; За правду&raquo; Сергей Миронов &nbsp;
Нина Останина и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов   (Фото: duma.gov.ru)

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) предложила привлекать к уголовной ответственности за повторную пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию законопроекта.

Для этого в Уголовный кодекс предполагается ввести три новых статьи по аналогии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о штрафах за пропаганду ЛГБТ. Согласно инициативе, уголовное наказание будет применяться, если человек ранее уже привлекался к административной ответственности.

Так, за ЛГБТ-пропаганду в СМИ или интернете предлагается наказывать либо исправительными или принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. За пропаганду среди детей предусмотрено до четырех лет принудительных работ либо до пяти лет тюремного заключения. За повторную пропаганду педофилии будут наказывать принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

В конце ноября Госдума приняла поправки в КоАП. Так, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тыс. до 400 тыс. руб. для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн руб. (либо приостановление деятельности до 90 суток) для юрлиц. За пропаганду педофилии граждан будут штрафовать на сумму от 200 тыс. до 800 тыс. руб., должностных лиц — от 400 тыс. до 2 млн, юрлиц — от 1 млн до 10 млн руб. За пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. руб. для граждан, от 100 тыс. до 400 тыс. для должностных лиц и от 800 тыс. до 4 млн руб. для юрлиц.

В начале декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. После этого сервис «ЛитРес» рекомендовал авторам переписать книги, которые могут попасть под действие закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, чтобы их можно было продавать, а маркетплейс Ozon начал скрывать от покупателей карточки произведений, если в них есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Госдума гей-пропаганда уголовное наказание
Материалы по теме
Хинштейн потребовал от главы ВЦИОМа объяснений из-за поста об ЛГБТ
Политика
Совет Федерации единогласно поддержал запрет в России ЛГБТ-пропаганды
Политика
Посол подтвердил вызов в МИД Канады из-за закона об ЛГБТ-пропаганде
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter