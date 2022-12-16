В Госдуме предложили наказывать по УК за повторную пропаганду ЛГБТ

Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы — предлагается ввести за повторную пропаганду ЛГБТ среди детей и за пропаганду педофилии

Нина Останина и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов (Фото: duma.gov.ru)

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) предложила привлекать к уголовной ответственности за повторную пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию законопроекта.

Для этого в Уголовный кодекс предполагается ввести три новых статьи по аналогии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о штрафах за пропаганду ЛГБТ. Согласно инициативе, уголовное наказание будет применяться, если человек ранее уже привлекался к административной ответственности.

Так, за ЛГБТ-пропаганду в СМИ или интернете предлагается наказывать либо исправительными или принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. За пропаганду среди детей предусмотрено до четырех лет принудительных работ либо до пяти лет тюремного заключения. За повторную пропаганду педофилии будут наказывать принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

В конце ноября Госдума приняла поправки в КоАП. Так, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тыс. до 400 тыс. руб. для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн руб. (либо приостановление деятельности до 90 суток) для юрлиц. За пропаганду педофилии граждан будут штрафовать на сумму от 200 тыс. до 800 тыс. руб., должностных лиц — от 400 тыс. до 2 млн, юрлиц — от 1 млн до 10 млн руб. За пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. руб. для граждан, от 100 тыс. до 400 тыс. для должностных лиц и от 800 тыс. до 4 млн руб. для юрлиц.

В начале декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. После этого сервис «ЛитРес» рекомендовал авторам переписать книги, которые могут попасть под действие закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, чтобы их можно было продавать, а маркетплейс Ozon начал скрывать от покупателей карточки произведений, если в них есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.