Средние и малые банки выступили против запрета скидок на маркетплейсах

Идею крупнейших банков ограничить скидки на маркетплейсах не поддержали малые и средние участники банковской отрасли. По их мнению, запрет скидок при оплате картами банков, принадлежащих цифровым платформам, будет дискриминацией

Позиция пяти крупнейших банков по запрету скидок при оплате картами принадлежащих маркетплейсам банков не является позицией всего банковского сообщества, заявил РБК президент Ассоциации российских банков (АРБ, в нее входят малые и средние банки), академик РАН Гарегин Тосунян. Ассоциация, согласно данным ее сайта, насчитывает 94 члена, в том числе 62 кредитные организации. Всего в России 306 банков, из них 147 — региональные, указывает Тосунян.

Программы лояльности в виде бонусов, скидок и кешбэков — общепринятая практика в бизнесе, которую много лет используют компании разных отраслей экономики, отмечает президент АРБ. А ряд банков активно строят свои экосистемы и маркетплейсы, заходят на новые рынки (например, индустрии путешествий и телекоммуникационных услуг), предоставляя кешбэки и скидки при оплате собственными картами.

«Мы считаем дискриминацией запрет таких же методов для конкретных игроков», — заявил Тосунян. По мнению АРБ, при динамичном росте банков маркетплейсов такие действия станут недобросовестной конкуренцией. «Если допустить борьбу с конкурентом через законодательные ограничения, это станет негативным сигналом для всего бизнес-сообщества», — предупредил Тосунян.

Ряд банков и так занимают «эксклюзивное положение», используя государственные «привилегии» в виде пенсий, зарплат бюджетников, госпрограмм и субсидий, продолжает Тосунян. Тот факт, что они добиваются запрета для конкурентов практик, которые применяют сами, по мнению президента АРБ, «заслуживает серьезного внимания».

При этом глава ассоциации выступил за разрешение этого спора путем сотрудничества цифровых платформ с широким кругом игроков финансового рынка, что должно способствовать развитию конкуренции. Он также назвал позитивным примером добросовестной рыночной практики открытие одним из маркетплейсов доступа к участию в программах лояльности для всех банков. Ранее в Ozon сообщали, что в ответ на запрос регуляторов решили расширить программу лояльности на покупки, которые совершают не только с картой Озон Банка, но и других финансовых организаций, желающих участвовать в программе скидок на коммерческой основе. Аналогичное сотрудничество также практикует «Яндекс Маркет», предлагающий скидки держателям карт не только Яндекс Банка, но и Альфа-банка. Средние и малые банки, включая региональные, заинтересованы в сотрудничестве с крупными компаниями, которое открывает им доступ «к многомиллионной аудитории россиян», добавляет Тосунян.

О чем спорят банки и маркетплейсы

Крупные банки требуют ограничить скидки на маркетплейсах. 20 ноября Сбербанк, ВТБ, Т-банк Альфа-банк и Совкомбанк обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом запретить маркетплейсам продавать с дополнительным дисконтом товары, если покупатель оплачивает их картой банка, аффилированного с цифровой площадкой. По их мнению, стоимость товара должна быть единой вне зависимости от инструмента оплаты.

Позицию банков поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. На заседании Госдумы по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы она назвала скидки, которые маркетплейсы дают при оплате картами своих банков, скрытой формой конкурентной борьбы. «Банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», — объяснила она.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявлял, что он не против скидок на маркетплейсах, но выступает за равные условия конкуренции и против преференций для банковских «дочек» торговых площадок. Сами маркетплейсы, по его словам, находятся вне налоговой конкуренции, а объем недоплаченных ими в 2025 году налогов составит 1,5 трлн руб. По оценке «Сбера», цифровые площадки пользуются ситуацией налогового арбитража, когда специфика законодательства дает возможность одному из участников рынка серьезно недоплачивать налоги по сравнению с другими игроками, принципиально занимающимися той же самой деятельностью.

Представители интернет-площадок называют требования банков попыткой ограничить их развитие, но утверждают, что готовы договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства». Основательница Wildberries Татьяна Ким называла предложения крупных банков по скидкам на маркетплейсах «циничным уничтожением конкурентов» и призывала их «играть по-честному», а не «наказывать» Ozon и WB. Запрет скидок при оплате товаров на маркетплейсах картами принадлежащих цифровым платформам банков, по ее словам, приведет только к разгону инфляции.