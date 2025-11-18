Набиуллина раскрыла «радикальный путь» регуляции маркетплейсов

Греф назвал условия работы маркетплейсов нерыночными из-за скидок при оплате карточками их банков. Набиуллина согласилась, что регулятору нужно вмешаться и запретить некоторые практики, нарушающие конкуренцию

Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

В некоторых странах маркетплейсам и подобного рода платформам запрещено иметь свои финансовые организации, ЦБ предлагал его для обсуждения с правительством, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Фокус на клиента», передает корреспондент РБК.

«Но это такой радикальный путь, потому что у нас уже есть маркетплейсы со своими финансовыми организациями, которые очень быстро растут. <….> Я думаю, что нам точно нужно будет сейчас конкретизировать некоторые правила недискриминационного доступа на маркетплейсы, потому что сам принцип, он уже в законе платформенной экономики есть, но надо начать как раз с запретов некоторых таких практик, которые явно нарушают эту конкурентную среду», — сказала она.

Скрытой формой конкурентной борьбы ЦБ считает скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. «Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», — говорила Набиуллина на заседании Госдумы по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы.

Ситуация, которая выглядит как конфликт маркетплейсов и банков, является «отражением изменения характера конкуренции, причем такой системной в условиях платформенной экономики», считает Набиуллина. «Платформенная экономика — это не только маркетплейсы, но и сами банки, которые продают на своей платформе нефинансовые продукты. Встает вопрос о том, какая конкуренция справедливая», — обратила внимание она.

Как отметила Набиуллина, банки и маркетплейсы согласны в необходимости справедливой конкуренции, а «вот что такое добросовестная, справедливая конкуренция в условиях появления платформенной экономики, мы вместе с правительством, с участниками рынка обсуждаем».

Российские маркетплейсы «работают в убыток и за счет государства», а из-за скидок на товары было недоплачено 1,5 трлн руб. налогов в этом году, заявил на форуме председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«То есть вот скидки все, которые они дают, это вообще за наш с вами счет. И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. И вот это должно быть прекращено», — подчеркнул банкир.

Греф призвал маркетплейсы «показать свою эффективность в честной конкуренции». По его мнению, маркетплейсы «вне конкуренции, в первую очередь налоговой конкуренции», а при изменении ситуации не получат такую же прибыль и резко повысят цены. «Мы видим сейчас, что тот же Ozon резко начал повышать комиссии, показывать прибыльность и даже платить дивиденды», — добавил он.

Ozon после слов Грефа напомнил, что правила работы на рынке устанавливает регулятор, который может запретить маркетплейсам владеть банками.

«Но это достаточно сложный вопрос. Тогда возникнет и вопрос, почему одним индустриям нельзя владеть банками, а другим можно. Но это регуляторный аспект, а если говорить про лояльность... Известно, что люди хотят низких цен, но если регулятор говорит о том, что не низкие цены нужны, что здесь [мы] не должны вмешиваться, а формы лояльности банки должны предоставлять другим образом, то будем учитывать этот аспект», — сказал РБК генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

Маркетплейсы готовы договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства», заявил директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин на собрании экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономполитике в конце октября. Против введения регулирования высказался и руководитель направления по взаимодействию с госорганами Ozon Александр Васильев.

Этин подчеркнул, что регулировать в таком случае нужно не только маркетплейсы: «Если регулировать, то регулировать нужно всех с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов и у систем, которые связаны с мобильными операторами. Каждая группа имеет возможность дать особые условия, и совершенно непонятно, почему такая же группа, имеющая начало в виде маркетплейса, должна быть лишена [такой] возможности <...> для продвижения своих продуктов, в том числе и финансовых».