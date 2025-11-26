 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

«Сбер» назвал скидки на маркетплейсах по их картам «торговым рабством»

Греф: скидки на маркетплейсах только по картам их банков — торговое рабство
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Нужно уравнять условия конкуренции на маркетплейсах и уйти от торгового рабства, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Domclick Digital Forum. Его слова передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал тему скидок на маркетплейсах для держателей карт их дочерних банков.

«Это торговое рабство. Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, никого больше к этому не подпускают. Это очевидно абсолютно неравные условия конкуренции, это нерыночные условия, и это должно быть отменено», — подчеркнул он.

20 ноября главы «Сбера», ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам инвестировать в снижение цен товаров. Для собственных товаров маркетплейсов и социально значимых категорий товаров исключение можно сохранить, говорится в документе.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Юлия Кошкина, Валерия Доброва
