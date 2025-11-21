 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
Эксклюзив

Глава WB назвала запрет скидок «циничным уничтожением конкурентов»

Глава WB Ким назвала запрет скидок «циничным уничтожением конкурентов»
Основательница Wildberries Татьяна Ким ответила на предложения запретить цифровым платформам предоставлять скидки при оплате картами принадлежащих им банков. Она призвала банки «играть по-честному», а не «наказывать» Ozon и WB
Татьяна Ким
Татьяна Ким (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков по отношению к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель — циничное уничтожение конкурентов. Приведет это только к разгону инфляции», — заявила в видеокомментарии для РБК Татьяна Ким, основательница Wildberries (WB) и глава объединенной компании Wildberries & Russ (также возглавляет комитет по цифровым платформам «Деловой России»).

Глава WB назвала запрет скидок «циничным уничтожением конкурентов»
По словам Ким, крупнейшие банки страны в последние месяцы объединились в попытках запретить цифровым платформам предоставлять скидки: «Они пишут письма в Госдуму, инициируют закрытые встречи с регулятором в попытках запретить оплату за товар банками маркетплейсов».

При этом попытки самих банков выстроить собственные экосистемы не всегда удачны, обращает внимание основательница маркетплейса: «У каждого из этих игроков есть собственные маркетплейсы и онлайн-магазины с их собственными скидочными программами. У «Сбера» — «Мегамаркет», «Самокат», «Купер» (сам «Сбер» заявляет, что ему не принадлежат площадки интернет-торговли и он работает с партнерами. — РБК), в программы лояльностей которых были влиты сотни миллиардов рублей. У Т-банка и «Альфы» — внутренние маркетплейсы, крупнейшие продуктовые онлайн-площадки, где пессимизируются другие средства оплаты кроме их собственных».

Ким также настаивает, что почти все банки дают скидку на ипотеку, начисляют повышенные кешбэки своим зарплатным клиентам. Например, «Альфа-Групп» улучшает цены для клиентов экосистемы банка, куда входят мобильный оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), сети «Пятерочка» и «Перекресток»; Совкомбанк по карте «Халва» дает льготные рассрочки и повышенные кешбэки; Т-банк в собственной экосистеме «Город» разрешает платить только своими картами, перечисляет она. «Как мы видим, многие банки пытались сделать маркетплейсы, но у них не получилось. За это, конечно, надо наказать Ozon и WB, а самое главное — миллионы потребителей. И «Альфа», и Т-банк более 20 лет пытались догнать «Сбер» по клиентской базе, и у них не получилось. За это, конечно, надо наказать Ozon и WB. Маркетплейсы научились убирать посредников из цепочек поставок товаров. Поэтому товары на маркетплейсах дешевле. Людям важны низкие цены на товары. Но за это, конечно, надо наказать Ozon и WB?» — возмущается основательница Wildberries.

По мнению Ким, цифровые платформы «всегда были социально ответственным бизнесом, который дает возможность приобретать все необходимое даже в самых удаленных регионах страны». По ее словам, с Wildberries работают больше миллиона предпринимателей, у многих из которых нет шансов оказаться на полках традиционной розницы «из-за скромных объемов производства и требований сетей по значительным финансовым вложениям».

Основательница WB назвала несправедливой ситуацию, когда банкам «избирательно на правах сильных» разрешены и «собственные маркетплейсы, и программы лояльности, и даже пессимизация других средств оплаты», а у маркетплейсов «пытаются отобрать право на собственные банки». «Я предлагаю всем играть по-честному, ставить во главу угла интересы страны, человека и его благополучие», — заключила Ким.

Почему банки предлагают ограничить скидки маркетплейсов

В конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала скрытой формой конкурентной борьбы и в целом несправедливыми скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками своих банков. «Банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», — говорила Набиуллина на заседании Госдумы по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы.

Спустя несколько дней на собрании экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономполитике представители Ozon и Wildberries & Russ говорили, что готовы договариваться с банками о скидках на своих площадках. На том же мероприятии вице-президент Сбербанка Анна Попова настаивала, что такие скидки необходимо законодательно ограничить. «Это неправильно, когда цена платформы дифференцируется в зависимости от того, каким банком ты платишь. Это грубое вмешательство, грубое нарушение конкуренции со стороны платежных средств», — заявила она, отметив, что этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве и ЦБ.

При этом представители маркетплейсов настаивали, что если вводить подобное регулирование, то оно должно касаться не только маркетплейсов, но и других компаний. «Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов и у систем, которые связаны с мобильными операторами. Каждая группа имеет возможность дать особые условия, и совершенно непонятно, почему такая же группа, имеющая начало в виде маркетплейса, должна быть лишена [такой] возможности <...> для продвижения своих продуктов, в том числе и финансовых», — говорил представитель Wildberries.

В середине ноября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российские маркетплейсы «работают в убыток и за счет государства», а из-за скидок на товары было недоплачено 1,5 трлн руб. налогов в этом году. «Скидки все, которые они дают, это вообще за наш с вами счет. И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. И вот это должно быть прекращено», — подчеркнул Греф, призвав маркетплейсы «показать свою эффективность в честной конкуренции».

Набиуллина, в свою очередь, тогда говорила, что «точно нужно будет сейчас конкретизировать некоторые правила недискриминационного доступа на маркетплейсы <…>, начать с запретов некоторых таких практик, которые явно нарушают эту конкурентную среду».

Персоны
Александр Ситюков Александр Ситюков, Анна Балашова Анна Балашова
Ирина Парфентьева
Wildberries скидки Банки Татьяна Ким
Татьяна Ким фото
Татьяна Ким
предприниматель, основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Герман Греф фото
Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
