Банки VS маркетплейсы: в чем суть конфликта между системами

Крупнейшие банки и маркетплейсы спорят о справедливости скидок и необходимости их запрета на цифровых платформах. В материале РБК — о том, чего добиваются стороны конфликта, чем он может закончиться и какая позиция у регулятора

Фото: katunes pcnok / Shutterstock

Этой осенью крупные банки активно заговорили о необходимости ограничить скидки на маркетплейсах, которые покупатель получает, оплачивая товары картой банка, аффилированного с площадкой (так называемые зеленые ценники).

Чем недовольны банки

«Это неправильно, когда цена платформы дифференцируется в зависимости от того, каким банком ты платишь. Это грубое вмешательство, грубое нарушение конкуренции со стороны платежных средств. И чем быстрее будет решен вопрос [ограничения подобных скидок], чем быстрее будут внесены поправки в закон, а здесь именно законодательно нужно пройти, тем быстрее исправится эта негативная практика», — выражала позицию банковского сообщества вице-президент Сбербанка Анна Попова на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы в конце октября.

Эту же претензию 20 ноября высказали главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка в совместном письме премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и др. адресатам. Но в нем банки призвали власти не просто урегулировать вопрос скидок при оплате картами отдельных банков и устанавливать единую цену товара, но предложили полностью запретить маркетплейсам инвестировать в снижение скидки (помимо специальных ценников при оплате картами своих банков, маркетплейсы периодически проводят различные акции, в этом случае в скидку может инвестировать как сама площадка, так и продавец, разместивший предложение на ней).

День спустя банки уточнили свою позицию. Они заявили, что выступают за скидки на маркетплейсах, но против «связывания скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом», поскольку клиент, по их мнению, должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты. В то же время банки не прокомментировали предложение полностью запретить инвестиции в скидки маркетплейсов.

За несколько дней до этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что маркетплейсы сегодня находятся вне налоговой конкуренции, а скидки на товары, которые они предоставляют, — «это за наш с вами счет». Он оценил объем недоплаченных маркетплейсами налогов в 2025 году в 1,5 трлн руб.

Какая позиция у маркетплейсов

На заседаниях совета по экономполитике в Госдуме представители интернет-площадок подчеркивали, что готовы договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства». Ozon в ответ на запрос регуляторов и индустрии решил расширить программу лояльности и распространить зеленые ценники не только на те покупки, которые совершают с картой Ozon Банка, но и на платежные средства других банков, желающих дать скидку на интернет-площадке на коммерческой основе.

11 ноября на Дне платформенной экономики Wildberries, Ozon и «Авито» объявили о подписании меморандума о добросовестных практиках. Предполагается, что соглашение стимулирует их досрочно выполнять закон «О платформенной экономике» (должен вступить в силу с октября 2026 года, среди прочего запрещает маркетплейсам принуждать продавцов к участию в акциях без их прямого согласия). Меморандум не подписали «Яндекс» и «Сбер». Как пояснял источник РБК, «Яндекс» не стал подписывать документ из-за несогласия по вопросу скидок.

Перед принятием закона «О платформенной экономике» в решающем втором чтении из него исключили норму, которая регулирует предоставление скидок за счет маркетплейсов. В июле «Яндекс Маркет», Lamoda и онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру», а также онлайн-сервис доставки еды «Купер» (ранее «СберМаркет») присоединились к представителям физической розницы в просьбе ограничить максимальный размер скидок 10% от оборота маркетплейсов. По словам собеседников РБК, никто на рынке ретейла не может конкурировать с Wildberries, Ozon в субсидировании скидок. Компании традиционной розницы жаловались в ФАС на слишком низкие цены на электронику на маркетплейсах еще в начале этого года.

На заявление Грефа о недоплаченных налогах в Wildberries ответили, что предоставляемые за счет маркетплейса в рамках программы лояльности с банком скидки не отражаются на доходе, который получит продавец, а значит, не влияют на налоговую базу.

В Ozon и Wildberries настаивают, что предложенный банками полный запрет на инвестиции в скидки и бонусы на маркетплейсах приведет к подорожанию товаров для миллионов россиян. Представитель Wildberries говорит, что в таком случае стоимость вырастет на 15–20%, а в дальнейшем запрет приведет к разгону инфляции и другим долгосрочным негативным последствиям для российской экономики и бизнеса.

«Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков по отношению к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель — циничное уничтожение конкурентов, — заявила глава Wildberries Татьяна Ким 21 ноября. — Приведет это только к разгону инфляции». Ким настаивает, что несправедливо, когда банкам «избирательно на правах сильных» разрешены и «собственные маркетплейсы, и программы лояльности, и даже пессимизация других средств оплаты», а у маркетплейсов «пытаются отобрать право на собственные банки». «Я предлагаю всем играть по-честному», — заключила основательница Wildberries.

Что говорит регулятор

В конце октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы назвала скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками свих банков, скрытой формой конкурентной борьбы. «Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», — говорила она.

По ее словам, банки и маркетплейсы согласны с необходимостью справедливой конкуренции, но «что такое добросовестная, справедливая конкуренция в условиях появления платформенной экономики, мы вместе с правительством, с участниками рынка обсуждаем».

21 ноября глава Минфина Антон Силуанов в интервью «России 24» заявил, что часть розницы, в том числе компаний на маркетплейсах не в полном объеме соблюдает налоговое законодательство. По его словам, министерство совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) разрабатывают меры регулирования. «Это, конечно, работа тех розничных точек продаж, кстати говоря, и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем поработать. Соответствующие меры мы с налоговой службой выработали. Будем их реализовывать», — сказал Силуанов.

«Особое мнение» В пятницу о проблеме также высказался бизнесмен Олег Дерипаска. Он посоветовал российским банкам пересмотреть собственную политику ценообразования и активнее предлагать скидки на свои продукты. «Наблюдая за схваткой кабальных банков и маркетплейсов (WB и Ozon), двух разных по типу экономик, хочется сказать банкам: хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе, просто дайте скидки на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг, на всевозможные банковские комиссии и другие свои кабальные продукты — и все клиенты будут ваши», — написал он в своем телеграм-канале.