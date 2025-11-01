Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках

Маркетплейсы готовы договариваться с банками о скидках на интернет-площадках. Ранее глава ЦБ Набиуллина назвала несправедливым эксклюзивные скидки для оплаты заказов картами банков, принадлежащих цифровым платформам

Фото: Андрей Любимов / РБК

Маркетплейсы готовы договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства», заявил директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин на собрании экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономполитике в пятницу, 31 октября. Против введения регулирования высказался и руководитель направления по взаимодействию с госорганами Ozon Александр Васильев.

Ранее, 28 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала скрытой формой конкурентной борьбы и в целом несправедливыми скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. «Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», — заявила она на заседании Госдумы по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.

На заседании экспертного совета вице-президент Сбербанка Анна Попова от лица банковского сообщества выступила за то, чтобы законодательно ограничили такие скидки. «Это неправильно, когда цена платформы дифференцируется в зависимости от того, каким банком ты платишь. Это грубое вмешательство, грубое нарушение конкуренции со стороны платежных средств. И чем быстрее будет решен вопрос, чем быстрее будут внесены поправки в закон, а здесь именно законодательно нужно пройти, тем быстрее исправится эта негативная практика», — заявила она. По словам Поповой, этот вопрос сейчас обсуждается в том числе в правительстве и ЦБ.

Этин из Wildberries в ответ сообщил, что компания готова идти на диалог. Но регулировать, в таком случае, нужно не только маркетплейсы, убежден он. «Если регулировать, то регулировать нужно всех, с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов, и у систем, которые связаны с мобильными операторами. Каждая группа имеет возможность дать особые условия, и совершенно непонятно, почему такая же группа, имеющая начало в виде маркетплейса, должна быть лишена [такой] возможности <...> для продвижения своих продуктов, в том числе и финансовых».

Представитель Ozon также отметил, что в ответ на запрос регуляторов и индустрии маркетплейс решил расширить программу лояльности и распространить «зеленые» ценники не только на те покупки, которые совершают с картой Ozon банка, но и других банков, желающих дать скидку на интернет-площадке. По словам директора по маркетингу и монетизации маркетплейса Олега Дорожка, сейчас Ozon ведет переговоры о таком коммерческом сотрудничестве с четырьмя банками и рассчитывает на скорое увеличение числа партнеров. Названия банков в компании не уточнили.

Представитель пресс-службы Wildberries & Russ указал, что давать клиентам преимущества в рамках одной группы компаний — это общемировая рыночная практика. Если ограничений введут для одних игроков, это исказит конкуренцию, настаивает он. «Мы не ограничиваем банки в том, чтобы они давали преимущества своим клиентам за оплату товаров на маркетплейсе. При нормальной конкуренции в развитой экономике вопрос совместных программ с банками должен лежать в плоскости коммерческих соглашений между двумя организациями, и мы против попыток решать его с помощью регуляторных ограничений и специальных законов», — отметил представитель платформы.

Программу «зеленых» ценников для сторонних банков также продвигает «Яндекс Маркет», но сейчас она действует только для владельцев карт Альфа Банка. В пресс-службе этого маркетплейса отказалась комментировать, планирует ли площадка расширить число банков-партнеров.

Какое еще регулирование обсуждали в Госдуме

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов на совещании предложил усилить работу по исключению оборота контрафактной продукции. Он также поднял вопрос предоставления скидок и участия продавцов в акциях с согласия продавца: «Скидка согласовывается в случае, если она финансируется продавцом. Мы всё-таки считаем, что продавец — это основное лицо, кто должен определять ценовую политику в рамках реализации товара».

По словам вице-президента Сбербанка, после принятия закона о платформенной экономике многие вопросы работы интернет-площадок остались неурегулированными: «Нам кажется, здесь ситуация несбалансированная, и всё-таки нужно принимать решение об ограничении скидок, о прямом запрете скидок со стороны платформы, об участии продавцов в согласовании скидок. Решение здесь должно быть принято, причем в максимально короткие сроки», — указала Попова. По ее оценке, это позитивно повлияет на развитие конкуренции и баланса между продавцами, покупателями, клиентами и платформами.

В Wildberries с этим не согласны: «В запрете скидок мы видим крайне слабую лоббистскую попытку банков и офлайн-ритейла ограничить конкуренцию. Вместо этого коллеги по рынку могли бы направить инвестиции и свои усилия в снижение цен для потребителей», — заявил представитель компании.

Он указал, что скидки являются преимуществом не для самих платформ, а для потребителей: «Скидки и программы лояльности для средств оплаты, согласно пояснению Роспотребнадзора, не нарушают права потребителей. Наоборот, эти программы соответствуют интересам граждан, помогают им экономить и повышают платежеспособный спрос на товары продавцов». Он добавил, что скидки маркетплейсов выгодны не только гражданам, но и бизнесу, который наращивает объем продаж за счет сниженной цены, получая при этом фиксированный доход.

Помимо этого, Чекушов предложил дополнительно ограничить частоту изменений в договорах услуг между интернет-платформами и их партнерами. По оценке замминистра, нужно сократить обновление оферты одним разом в квартал, если изменения негативны для предпринимателей — «Это позволит некую стабильность и устойчивость бизнесу иметь» — подчеркнул он.

Он также предложил разрешить компаниям совмещать разные виды бизнеса: и работу как маркетплейс, и в качестве торговой сети. По его словам, такое решение позволило бы ускорить развитие торговли — в таком случае у офлайн-сетей появится возможность работать по модели маркетплейса, а у тех — развивать собственную торговую сеть, прогнозирует заместитель министра.