Илон Маск оказался под следствием по сделке о покупке Twitter

Илон Маск находится под следствием из-за его «поведения» во время заключения сделки по покупке Twitter. Суд должен начаться 17 сентября

Основатель Tesla Илон Маск находится под федеральным следствием по делу о покупке компании Twitter. Об этом Reuters со ссылкой на материалы суда.

Как передает агентство, Twitter месяцами требовал у адвокатов Маска предоставить компании переписку Маска с федеральными властями, однако Маск не выполнил их просьбу. Тогда компания запросила документы через суд.

После этого адвокаты Маска предоставили «журнал привилегий», который содержал список документов, которые не следует обнародовать.

«Хватит играть в прятки», — заявил представитель Twitter.

«Илон Маск в настоящее время находится под следствием федеральных властей из-за его поведения в связи с приобретением Twitter», — цитирует издание представителей компании.

Соглашение, о котором идет речь, Маск уже заключил. Это произошло 25 апреля. Он утверждал, что покупает соцсеть, чтобы сделать ее алгоритмы открытыми, победить спам-ботов и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов. Ожидалось, что сделку закроют до конца 2022 года, она должна была обойтись Маску в $44 млрд. Однако в начале июля юристы Маска сказали, что он собрался расторгнуть договоренность.

Читайте на РБК Pro Pro Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит Статьи Pro Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Прогнозы Pro О чем не нужно писать в резюме на английском языке О чем не нужно писать в резюме на английском языке Инструкции Pro Как производитель «китайской водки» стал самой дорогой компанией Китая Как производитель «китайской водки» стал самой дорогой компанией Китая Статьи Pro Олимпиец Майкл Фелпс: «Мое тело — Ferrari, которой нужно хорошее топливо» Олимпиец Майкл Фелпс: «Мое тело — Ferrari, которой нужно хорошее топливо» Статьи Pro Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого Статьи Pro Почему уволенным специалистам стоит приглядеться к агросектору Почему уволенным специалистам стоит приглядеться к агросектору Статьи Pro Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться Видео

Поводом для расторжения сделки, по словам адвокатов, стал отказ социальной сети предоставить достоверную информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Ранее миллиардер приостанавливал сделку до подтверждения данных, что доля поддельных и спам-аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей Twitter.

Сделка Илона Маска с Twitter составляет $44 млрд. Ранее, 4 октября, агентство со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Маск направил Twitter письмо, в котором предложил заключить соглашение о покупке соцсети на начальных условиях, если судья американского штата Делавэр приостановит разбирательство по иску Twitter к нему. Соцсеть подала в суд на Маска из-за желания отказаться от покупки. Руководство Twitter хотело обязать бизнесмена заключить сделку в судебном порядке. Маск, в свою очередь, направил встречные требования, подробности иска не разглашались.