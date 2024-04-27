Redkassa объяснил сбоем СМС с приглашениями на концерт в «Крокус»

Клиентам сервиса начали приходить СМС-сообщения с приглашением посетить концерт умершего в 2018 году Кобзона в «Крокус Сити Холле». Redkassa объяснил это сбоем на сайте, отметив, что проблему уже решают

Памятник Иосифу Кобзону в Москве (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В работе сайта билетного оператора Redkassa произошел сбой, поэтому пользователям ошибочно приходят СМС-сообщения, сообщила компания в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас мы решаем ситуацию с неисправностью сайта. СМС-сообщения просим игнорировать», — сказано в сообщении.

Телеграм-канал «Осторожно Новости» ранее сообщил, что сервис взломали. Он опубликовал скриншот с СМС-сообщением от оператора. «Приглашаем на концерт [Иосифа] Кобзона в Крокус-Холле. Вход бесплатный!!!» — говорится в нем.

Сайт Redkassa не открывается, убедился корреспондент РБК.

Певец Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Он был почетным гражданином Москвы, народным артистом СССР и депутатом Госдумы.

В конце марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт: группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Затем нападавшие подожгли зал и скрылись. В результате погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел.

Ответственность за теракт взяло на себя афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).

По делу о теракте проходят 12 фигурантов. Все они, в том числе непосредственные участники нападения — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, арестованы.

Президент России Владимир Путин исключил, что к атаке на «Крокус» причастны «исламские фундаменталисты». По его словам, страна является «уникальным примером межконфессионального согласия, межрелигиозного и межэтнического единства». Директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и глава Минобороны Сергей Шойгу заявили об «украинском следе». В Киеве отвергли причастность к теракту в «Крокусе».