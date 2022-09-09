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В Москве открыли памятник Кобзону

Памятник установлен в Оружейном переулке на Садовом кольце. Открытие приурочили к 85-летию артиста, которое тот отметил бы 11 сентября

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Вдова певца Иосифа&nbsp;Кобзона Нелли Кобзон (справа)&nbsp;и дочь Наталья Раппопорт (в центре) Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия&nbsp; Скульптор Дмитрий Клавсуц и архитектор Денис Бобылев (слева направо) Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Певец Николай Басков Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Генеральный директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный Телеведущая Анна Шатилова

В Оружейном переулке в Москве открыли памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону, передает корреспондент РБК.

Памятник расположен в Оружейном переулке на Садовом кольце. Открытие монумента приурочили к 85-летию со дня рождения певца, которое тот отметил бы 11 сентября.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. При жизни он был почетным гражданином Москвы, народным артистом СССР и депутатом Госдумы. Памятник в его честь возвели за счет средств городского бюджета в соответствии с президентским указом. Как отмечал председатель комиссии Мосгордумы комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский, для установки памятника рассматривали 11 мест. Муниципальный депутат Тверского района Кетеван Хараидзе уточняла, что среди них был и ее район.

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Фото:Артем Назаров / Facebook

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в беседе с РБК говорил, что вопрос об установке памятника певцу рассматривали с момента его ухода из жизни. В марте 2021 года профильная комиссия при Мосгордуме поддержала идею об установке памятника, затем соответствующее голосование состоялось в самой Мосгордуме.

Другой памятник Кобзону есть на Востряковском кладбище Москвы, где он похоронен.

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Теги
Татьяна Стекольникова, Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков, Татьяна Зыкина
Иосиф Кобзон народный артист памятник Москва
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