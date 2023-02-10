Только один фильм с поддержкой Фонда кино стал коммерчески успешным в прокате 2022 года

В 2022 году в прокате окупился лишь один поддержанный Фондом кино фильм

Среди вышедших в 2022 году в широкий прокат фильмов, получивших субсидию Фонда кино, коммерчески успешным стал лишь один. Эксперты считают, что у этих картин не стоит задачи окупиться, но призывают пересмотреть систему поддержки

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Всего один из 26 российских фильмов, получивших финансирование от Фонда кино, окупился в широком прокате по итогам 2022 года. Это следует из подсчетов РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, которая содержит информацию о бюджетах и сборах всех фильмов, легально показанных в российских кинотеатрах.

Как государство поддерживает российское кино Российские производители полнометражного кино могут претендовать на два основных вида поддержки от государства: субсидии от Минкультуры и Фонда кино. Минкультуры , как отмечают в пресс-службе министерства, поддерживает производство малобюджетного авторского кино, «уделяя особое внимание дебютантам, детскому и юношескому кино, а также проектам, направленным на духовно-нравственное и патриотическое воспитание поколений».

, как отмечают в пресс-службе министерства, поддерживает производство малобюджетного авторского кино, «уделяя особое внимание дебютантам, детскому и юношескому кино, а также проектам, направленным на духовно-нравственное и патриотическое воспитание поколений». Фильмы при поддержке Фонда кино, как пояснили РБК в пресс-службе Минкультуры, создаются для широкой зрительской аудитории и предполагают «более высокие кассовые сборы». Субсидии могут быть возвратные и безвозвратные, то есть не требующие возвращения от продюсеров после проката картины.

Коммерчески успешными в мировой практике считаются фильмы, которые собирают в прокате хотя бы в два раза больше производственного бюджета, объясняет киноаналитик отраслевого издания Cinemaplex Сергей Лавров. Маркетинговый бюджет в таких подсчетах не учитывается: во-первых, в большинстве случаев создатели фильмов его не раскрывают, а во-вторых, для продвижения фильмов нередко нанимаются сторонние компании. В процентном отношении кассовые сборы распределяются следующим образом: около половины получают кинотеатры, остальное делят между собой прокатчики и создатели картины. Несмотря на то что кинотеатры выступали за повышение своей ставки, в целом это соотношение пока не изменилось, отмечает Лавров.

РБК обнаружил в ЕАИС 26 фильмов, вышедших в широкий прокат с 1 января по 31 декабря 2022 года, в карточках которых по состоянию на 18:00 мск 8 февраля указана поддержка от Фонда кино, у одного из них — «Аманат» — также отмечена субсидия от Минкультуры. В пресс-службе Минкультуры подтвердили, что в кинотеатральный прокат в прошлом году вышли 26 фильмов с субсидиями от Фонда кино, а один из них также был софинансирован Минкультуры. Само министерство поддержало 85 игровых национальных фильмов, вышедших в кинотеатральный прокат в 2022 году.

Из всех этих фильмов, по данным ЕАИС, коммерчески успешной (то есть собравшей в широком прокате хотя бы в два раза больше производственного бюджета) стала только комедия Александра Фомина «Молодой человек»: при бюджете в 64,8 млн руб., из которых 30 млн руб. — безвозвратная субсидия Фонда кино, картина заработала в прокате 192,2 млн руб.

Отбить бюджет (то есть собрать в прокате больше, чем было потрачено на производство, но не окупиться с учетом того, что половина сборов достается кинотеатрам) в 2022 году смогли только пять поддержанных Фондом кино проекта из 26: «Финник» (сборы — 442,7 млн руб. при бюджете в 325,2 млн руб.), «Сердце Пармы» (сборы — 932,1 млн руб. при бюджете в 714,4 млн руб.), «Три кота и море приключений» (сборы — 138 млн руб. при бюджете в 93 млн руб.), «Чук и Гек. Большое приключение» (сборы — 248,4 млн руб. при бюджете в 200,2 млн руб.) и «Любовники» (сборы 170,9 млн руб. при бюджете 93 млн руб.).

Коммерчески успешным стал поддержанный Фондом кино фильм «Чебурашка». Однако в перечень из 26 картин 2022 года он не попадает: несмотря на то что ограниченные показы «Чебурашки» проходили уже в конце декабря 2022-го, его официальный релиз, по данным ЕАИС, состоялся 1 января 2023-го. На официальной афише фильма и в его трейлере, опубликованном прокатчиком «Централ Партнершип», также указана дата выхода 1 января. Аналогичную дату называли и в пресс-службе одного из создателей картины — «Союзмультфильма». «Чебурашку» можно считать окупившимся: при производственном бюджете в 850 млн руб., 361 млн руб. из которых были выданы Фондом кино на безвозвратной основе, сборы картины превысили 6 млрд руб.

Что говорят эксперты об окупаемости российского кино

Сергей Лавров из Cinemaplex объясняет низкие сборы большинства российских фильмов отсутствием должной рекламы у 95–98% картин. «Часто бюджеты на маркетинг превышают производственные бюджеты, — объясняет Лавров. — Однако у нас они составляют максимум 125–150 млн руб. без учета рекламы на канале «Россия 1».

Переломить ситуацию с низкой окупаемостью фильмов, снятых с госучастием, может, по мнению Лаврова, только изменение самой системы распределения субсидий и отказ от так называемого списка лидеров киноиндустрии, в который входят компании, получающие приоритетную поддержку на производство фильмов. Так, давать безвозвратные субсидии эксперт предлагает только тем компаниям, которые показывают высокую рентабельность.

У кого есть приоритет на господдержку Сейчас в список лидеров российского кинопроизводства входит, например, студия «Базелевс», известная по кинофраншизе «Елки». Информации о госсубсидиях последней части серии, вышедшей в конце 2022 года, нет, при бюджете 100 млн руб. фильм собрал 573 млн руб. и считается окупившимся. В перечне также Yellow, Black and White — создатель «Чебурашки» и трилогии «Последний богатырь». В перечне также находится и кинокомпания СТВ: ее лента «Иван Царевич и Серый Волк 5», снятая без госсубсидий, окупилась, однако, например, картина «Щелкунчик и волшебная флейта», на которую выделил деньги Фонд кино, даже не отбила бюджет. Также в список лидеров киноиндустрии входят «Студия «Тритэ» Никиты Михалкова», 1-2-3 Production, «Централ Партнершип», Art Pictures Studio, «Марс Медиа Энтертейнмент», «Водород 2011» и «Дирекция кино».

В Минкультуры тем не менее заявили, что текущих инструментов поддержки «достаточно для обеспечения окупаемости вложенного объема частных инвестиционных средств в производство и прокат национальных фильмов». По данным опросов кинотеатральной аудитории за последние три года, уровень удовлетворенности от просмотра отечественного фильма и готовности рекомендовать его выше у российских картин, нежели у зарубежных, добавили в министерстве.

Перед Фондом кино и Минкультуры стоят разные задачи в области развития отечественной киноиндустрии, согласен глава информационно-аналитического агентства InterMedia Евгений Сафронов. Так, Фонд кино, по его словам, поддерживает жанровое масштабное кино, тогда как Минкультуры — дебютное и нишевое, «как правило, изначально имеющее небольшие шансы окупиться в прокате».

Показатель «окупаемости», как утверждает Сафронов, для современной киноиндустрии не является главным. «Совершенно нормально, что окупается крайне незначительная часть фильмов, так как главная задача всего мирового кинематографа — привлечение целевой аудитории к определенным коммерческим и политическим структурам, — считает глава InterMedia. — Развитие отечественного кинематографа также должно быть нацелено не столько на прибыль, сколько на создание фильмов, соединяющих востребованность у аудитории и общественную пользу».