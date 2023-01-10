«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 10:18
Гладков сообщил о 12 поврежденных домах в Шебекино после обстрела Политика, 10:13
Инвестиции в криптопроекты упали до минимума почти за два года Крипто, 10:11
Bloomberg узнал о закупках Китаем редкого сорта нефти из России Политика, 10:02
Лазерные телевизоры — технологический прорыв года. Обзор новинок РБК Life, 10:00
Налоговая система России сильно обновится в 2023 году. Что важно знать Pro, 09:55
В НАО объявили день траура по погибшим при аварии с Ан-2 Общество, 09:49
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Генерал Лапин возглавил главный штаб Сухопутных войск Политика, 09:46
Частные инвесторы в 2022 году вывели из ПИФов рекордный объем средств Инвестиции, 09:42
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце Общество, 09:37
Politico узнало о давлении Франции и Польши на ФРГ из-за танков для Киева Политика, 09:34
«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом Технологии и медиа, 09:31
«Коммерсантъ» узнал о росте добычи нефти в России по итогам года Экономика, 09:28
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 09:26
Технологии и медиа ,  
0 

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

«Чебурашка» обогнал «Холопа» и стал самым кассовым российским фильмом
Сборы фильма «Чебурашка» в российском прокате превысили 3,0822 млрд руб. Такой результат позволяет ему обогнать «Холопа» и делает его самым кассовым фильмом отечественного производства
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Фильм «Чебурашка» по итогам девяти дней проката собрал 3 082 245 827 руб., следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Такие сборы делают картину самой кассовой лентой российского производства. Прежний лидер — «Холоп», вышедший 26 декабря 2019 года — суммарно заработал 3 082 031 790 руб. Однако первые девять дней проката принесли ему только 963 млн руб.

Абсолютным лидером в истории отечественного кинопроката пока остается первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона, которая заработала в России 3,5 млрд руб.

Эдуард Илоян, генпродюсер киностудии Yellow, Black and White и сооснователь онлайн-кинотеатра Start (обе компании выступили создателями «Чебурашки») сообщил РБК, что «ключевым фактором успеха картины стал сценарий», а также работа команды, в том числе маркетинга и прокатчика. «Последние три Новых года фильмы нашей студии возглавляют российский прокат: начиная с «Холопа» и заканчивая франшизой «Последний Богатырь». Что касается отсутствия западных конкурентов, мы этим даже расстроены, ведь они в том числе являлись триггером для походов в кино», — добавил Илоян. От прогнозов по итоговой кассе «Чебурашки» он воздержался, отметив, что сейчас «не фокусируется на сборах».

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» (выступала партнером фильма) Юлиана Слащева связала успех картины с тем, что «у современного российского зрителя есть большой запрос на знакомых, аутентичных героев», а также с актерским составом фильма: главные роли в нем исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Федор Добронравов, а самого Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина. «Поклонникам мы в скором времени предложим новые проекты о приключениях Чебурашки», — отметила Слащева.

В пресс-службе компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом «Чебурашки» в России, отметили, что «изначально ожидали больших сборов». На результаты в том числе повлияло «сарафанное радио» и большое количество отзывов в интернете. «Мы уверены, что «Чебурашке» по силам достигнуть 4 млрд руб.», — заявили в «Централ Партнершип», добавив, что рассчитывают на «продолжение франшизы».

Читайте на РБК Pro
Самые перспективные страны мира в 2023-м: прогнозы Всемирного банка и МВФ
Тайна происхождения: как российские компании скрывают связи с Россией
Москвичам безразличны скидки: как компаниям надо «захватывать» столицу
«Повышения зарплат не ждите»: ключевые тренды для рынка труда на 2023 год

Комедия «Чебурашка», премьера которой состоялась 1 января, была снята режиссером Дмитрием Дьяченко. Он, в частности, работал над фильмами «День радио», «О чем говорят мужчины», а также трилогией «Последний богатырь», две последние части которой вошли в список теперь уже шести отечественных картин, преодолевших кассовый порог в 2 млрд руб.

Фильм «Чебурашка» был создан кинокомпанией Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром Start при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканала «Россия 1» и при поддержке Фонда кино. Бюджет фильма составил 850 млн руб. Эксперты после премьеры оставили противоречивые отзывы на картину. Так, кинокритик «Коммерсанта» Юлия Шагельман предположила, что взрослые не узнают в новом Чебурашке персонажа из детского мультфильма, и усомнилась, что новое поколение его полюбит. О том, что образ главного героя «вызывает много вопросов», писала и кинокритик журнала «Мир фантастики» Марина Беляева. Однако, несмотря на это, уже в день премьеры «Чебурашка» заработал 225 млн руб., а показателя в 2 млрд руб. достиг за первые пять дней. Прежде эту отметку преодолевали только 13 картин, в числе которых «Аватар», кинокомикс «Мстители: Финал» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
Чебурашка «Централ Партнершип» кино киносборы
Материалы по теме
Кинотеатры установили рекорд по сборам в новогодние праздники
Технологии и медиа
Российскому кино не удалось компенсировать уход «Бэтмена» и «Миньонов»
Общество
Уход западных онлайн-кинотеатров вернул россиян к фильмам на DVD-дисках
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter