«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

Сборы фильма «Чебурашка» в российском прокате превысили 3,0822 млрд руб. Такой результат позволяет ему обогнать «Холопа» и делает его самым кассовым фильмом отечественного производства

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Фильм «Чебурашка» по итогам девяти дней проката собрал 3 082 245 827 руб., следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Такие сборы делают картину самой кассовой лентой российского производства. Прежний лидер — «Холоп», вышедший 26 декабря 2019 года — суммарно заработал 3 082 031 790 руб. Однако первые девять дней проката принесли ему только 963 млн руб.

Абсолютным лидером в истории отечественного кинопроката пока остается первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона, которая заработала в России 3,5 млрд руб.

Эдуард Илоян, генпродюсер киностудии Yellow, Black and White и сооснователь онлайн-кинотеатра Start (обе компании выступили создателями «Чебурашки») сообщил РБК, что «ключевым фактором успеха картины стал сценарий», а также работа команды, в том числе маркетинга и прокатчика. «Последние три Новых года фильмы нашей студии возглавляют российский прокат: начиная с «Холопа» и заканчивая франшизой «Последний Богатырь». Что касается отсутствия западных конкурентов, мы этим даже расстроены, ведь они в том числе являлись триггером для походов в кино», — добавил Илоян. От прогнозов по итоговой кассе «Чебурашки» он воздержался, отметив, что сейчас «не фокусируется на сборах».

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» (выступала партнером фильма) Юлиана Слащева связала успех картины с тем, что «у современного российского зрителя есть большой запрос на знакомых, аутентичных героев», а также с актерским составом фильма: главные роли в нем исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Федор Добронравов, а самого Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина. «Поклонникам мы в скором времени предложим новые проекты о приключениях Чебурашки», — отметила Слащева.

В пресс-службе компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом «Чебурашки» в России, отметили, что «изначально ожидали больших сборов». На результаты в том числе повлияло «сарафанное радио» и большое количество отзывов в интернете. «Мы уверены, что «Чебурашке» по силам достигнуть 4 млрд руб.», — заявили в «Централ Партнершип», добавив, что рассчитывают на «продолжение франшизы».

Комедия «Чебурашка», премьера которой состоялась 1 января, была снята режиссером Дмитрием Дьяченко. Он, в частности, работал над фильмами «День радио», «О чем говорят мужчины», а также трилогией «Последний богатырь», две последние части которой вошли в список теперь уже шести отечественных картин, преодолевших кассовый порог в 2 млрд руб.

Фильм «Чебурашка» был создан кинокомпанией Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром Start при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканала «Россия 1» и при поддержке Фонда кино. Бюджет фильма составил 850 млн руб. Эксперты после премьеры оставили противоречивые отзывы на картину. Так, кинокритик «Коммерсанта» Юлия Шагельман предположила, что взрослые не узнают в новом Чебурашке персонажа из детского мультфильма, и усомнилась, что новое поколение его полюбит. О том, что образ главного героя «вызывает много вопросов», писала и кинокритик журнала «Мир фантастики» Марина Беляева. Однако, несмотря на это, уже в день премьеры «Чебурашка» заработал 225 млн руб., а показателя в 2 млрд руб. достиг за первые пять дней. Прежде эту отметку преодолевали только 13 картин, в числе которых «Аватар», кинокомикс «Мстители: Финал» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».