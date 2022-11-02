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В кинотеатры пришло рекордное с марта число людей

Количество посетителей российских кинотеатров впервые с весны превысило 2 млн человек
В октябре кинотеатры зафиксировали всплеск посещаемости: число зрителей впервые с конца марта превысило 2 млн человек. Эксперты связывают это с тремя премьерами одновременно, но говорить о долгосрочном тренде пока рано
Фото: Виктор Дмитриев / Global Look Press
Фото: Виктор Дмитриев / Global Look Press

Количество посетителей российских кинотеатров за прокатную неделю с 27 октября по 2 ноября достигло 2,1 млн зрителей. Это следует из предварительных данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. На предыдущей прокатной неделе (с 20 по 26 октября) посещаемость кинотеатров была значительно меньше — всего 1,3 млн человек.

В последний раз результаты проката были выше 2 млн зрителей в последнюю неделю марта (с 24 по 30 марта), когда в кинотеатрах еще шли голливудские фильмы: в эти даты в кинозалах побывали 2,2 млн человек.

Средняя стоимость билетов на фоне восстановления посещаемости снизилась. По данным ЕАИС, по итогам прокатной недели она составила 248,9 руб. Неделей ранее билеты стоили в среднем на 9,5% дороже — 275,1 руб.

В конце весны посещаемость кинотеатров серьезно сократилась после отмены российских премьер крупнейших западных киностудий на фоне военной спецоперации на Украине. Самой худшей для кинотеатров стала прокатная неделя с 30 июня по 6 июля: тогда количество зрителей составило всего 800 тыс., что стало минимальным результатом с 2015 года (статистика за более давний период отсутствует), исключая показатели времен локдауна из-за коронавируса.

Рост посещаемости кинотеатров на неделе в конце октября — начале ноября обеспечил прокат исторической драмы «Сердце Пармы», а также одновременный релиз 27 октября сразу трех «амбициозных российских новинок», рассчитанных в большей или меньшей степени на семейную аудиторию, полагает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. Речь идет о фильмах «Грозный папа» (общие сборы уже почти достигли 70 млн руб. за неделю), «Большое путешествие. Специальная доставка» (63 млн руб.) и «Либерия: охотники за сокровищами» (почти 104 млн руб.). Кроме того, Нечаев отмечает «удачную работу жанровых релизов», кассовые ожидания которых оправдались: среди таких картин — хоррор «Паранормальные явления. Дом призраков» (стартовал 20 октября, заработал в России почти 50 млн руб.).

В декабре ожидается еще несколько перспективных премьер, и руководители кинотеатров уже заговорили о позитивных ожиданиях, добавил Нечаев. Но говорить о возвращении отрасли к «былым мощностям» на основании результатов одной недели, по мнению эксперта, преждевременно. «Без голливудских картин мы не выйдем на нормальный уровень проката еще длительное время», — убежден главред «Бюллетеня кинопрокатчика».

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Евгения Стогова Евгения Стогова
кинотеатры Фонд кино российское кино фильмы
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