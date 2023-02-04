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«Чебурашка» собрал в прокате более ₽6 млрд

Кассовые сборы «Чебурашки» превысили ₽6 млрд
Премьера фильма состоялась 1 января, он идет в прокате уже больше месяца. Сборы проекта почти вдвое превысили показатели «Аватара», который раньше был самым кассовым фильмом проката
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Полнометражный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко собрал в российском кинопрокате более 6 млрд руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По состоянию на 19:30 мск 4 февраля фильм заработал 6 008 013 070 руб., указано в базе. Почти 1,4 млрд от этой суммы приходятся на первый уикенд, еще 1,5 млрд — на второй. 

Сборы «Чебурашки» почти в два раза превысили показатели проекта «Аватар» Джеймса Кэмерона, который ранее также был самым кассовым фильмом в российском прокате. Фильм удерживал этот рекорд в течение 13 лет — он заработал 3,5 млрд руб.

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом 10 января. На тот момент проект заработал чуть более 3 млрд руб. Через три дня он поставил рекорд по сборам в российском кинопрокате с показателем 3,5 млрд руб.

«Чебурашка» — это семейная комедия, в которой рассказывается о новых приключениях персонажа в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие актеры. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

В России фильм посмотрели более 19,5 млн зрителей, следует из статистики ЕАИС. По этому показателю он также стал рекордсменом.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Чебурашка кассовые сборы кино кинотеатры
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