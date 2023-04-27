Количество сотрудников «Яндекса» за границей выросло в три раза

В прошлом году количество сотрудников «Яндекса», работающих из международных хабов, выросло почти в три раза. Ранее эти данные не раскрывались, по словам собеседников РБК, большая часть из них — уехавшие из России IТ-специалисты

Фото: Артем Голощапов для РБК

По итогам 2022 года количество сотрудников группы «Яндекс» за рубежом увеличилось почти в три раза по сравнению с показателем 2021-го и превысило 1,7 тыс. Это около 8% от общего числа сотрудников компании (всего их 20,9 тыс, общий прирост штата за год составил 16%), следует из отчета Yandex N.V. (головная компания группы), поданных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Приведенная цифра не включает несколько тысяч сотрудников, которые работают в формате неполного рабочего дня. Общий рост штата компании произошел за счет ускорения найма в подразделение «Поиск и портал», также в бизнес-группу, куда входят сервисы такси и доставки.

Штаб-квартира «Яндекса» находится в Москве, но в странах СНГ группа развивает поиск, сервисы доставки еды или продуктов, такси, подписку «Яндекс.Плюс» и др.; в Африке, ряде стран Европы и ОАЭ — сервис такси под брендом Yango, а в отдельных из них также доставку; в Турции — поиск и навигацию; в США и Израиле — онлайн-образование и т.д.

В середине прошлого года бывший гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, которая за несколько месяцев до этого уехала в Израиль, говорила The New York Times, что на тот момент около 2,5 тыс. сотрудников работали на компанию из других стран. Издание, уже со ссылкой на сотрудников «Яндекса», писало, что компания страдает от растущего раскола между сотрудниками, которые остались в России, и теми, кто находится за ее пределами, что «осложняет даже общение, не говоря уже о сотрудничестве».

Что происходило с сотрудниками «Яндекса»

После начала специальной военной операции на Украине «Яндекс», как и во время пиков пандемии коронавируса, перевел сотрудников на удаленный режим работы из-за эмоционально тяжелой обстановки, следовало из письма Тиграна Худавердяна, на тот момент занимавшего пост управляющего директора компании. В нем же говорилось, что в ближайшее время будет обсуждаться проблема снижения доходов сотрудников в связи с резким падением котировок Yandex N.V. на американской бирже NASDAQ (около 60% сотрудников участвовали в программе долгосрочной мотивации с опционами на депозитарные расписки компании). Затем компания приостановила наем и выплатила всем сотрудникам одну дополнительную зарплату.

В это же время, как писал Forbes со ссылкой на источники, около ста сотрудников «Яндекса» переехали в Армению; компания начала искать дополнительный коворкинг в Ереване, чтобы уехавшие могли работать в одном месте. В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко оценивал первую волну эмиграции IТ-специалистов примерно в 50–70 тыс. человек и прогнозировал, что во вторую волну могут уехать от 70 тыс. до 100 тыс. айтишников, но в конце весны власти заявляли, что 80% уехавших вернулись.

Летом прошлого года «Яндекс» открыл хаб в Сербии на 700 сотрудников, а спустя месяц снял ограничения на наем новых сотрудников, в первую очередь в команды, занимающиеся поисковым порталом и рекламными технологиями. В марте этого года компания перевела сотрудников на гибридный режим работы, который предполагает, что два-три дня в неделю они должны работать из офиса. При этом сотрудники могут выбрать любой из офисов компании в России или международном хабе: в Казахстане, Армении, Сербии и Турции. «Также для некоторых случаев будет доступен удаленный режим», — сообщали в «Яндексе».

Представитель «Яндекса» сообщил, что, по данным на апрель, около 10% сотрудников компании работают из международных хабов. По его словам, в эти офисы они нанимали как местных сотрудников, так и тех, кто до этого работал в России. Однако собеседник РБК на IТ-рынке настаивает, что «около 90% сотрудников «Яндекса» в международных офисах компании — те, кто уехал из России». Другой источник РБК на инвестиционном рынке подтвердил, что большинство работников зарубежных офисов до этого работали в российском подразделении. Он связал это со сложностями с адаптацией компании под местную культуру.

По словам главы Superjob Алексея Захарова, не только у «Яндекса», но и у других российских компаний большую часть сотрудников международных хабов составляют уехавшие из России специалисты, и в целом «абсолютное большинство уехавших IТ-специалистов продолжают работать на компании из России». Захаров указал, что у «Яндекса» достаточно высокие требования к разработчикам, а в Казахстане, Армении и Сербии таких IТ-кадров довольно мало. «Россия — одна из немногих стран, которая на достаточном уровне суверенна в плане технологий. В условной Германии нет своего «Яндекса» или Superjob или качественного портала госуслуг, у них все американское. Поэтому уровень разработки в России гораздо выше, компании лучше и проще привлекать российских специалистов», — рассуждает он. По мнению Захарова, к тому же компании из России может быть трудно нанимать представителей местного населения из-за разных языков общения, а также конъюнктуры рынка: «Если мы говорим непосредственно о разработке российских проектов, то нужно понимать контекст, где они и каким образом будут применяться. Достаточно затруднительно это делать людям, которые не знакомы с особенностями отдельных стран».