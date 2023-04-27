Количество сотрудников «Яндекса» за границей выросло в три раза

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 90,14 (+0,11) Инвестиции, 26 апр, 17:07 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,08) Инвестиции, 26 апр, 17:07
Что означает для российских инвесторов отделение их счетов в Казахстане Pro, 07:00
Число долгожителей в России резко сократилось после учета данных переписи Экономика, 07:00
Рогов заявил об усилении переброски сил ВСУ в Запорожской области ночью Политика, 06:45
«Ъ» узнал о планах Rutube потратить ₽30 млрд, чтобы догнать YouTube Технологии и медиа, 06:44
Минобороны сообщило о поражении более 130 целей в Донбассе за день Политика, 06:32
Прибыль российского TikTok вопреки ограничениям за год выросла в 10 раз Технологии и медиа, 06:30
«Известия» узнали о законопроекте о регистрации электросамокатов Общество, 06:04
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Количество сотрудников «Яндекса» за границей выросло в три раза Технологии и медиа, 06:00
Уволенный с Fox News ведущий рассказал о запретных темах в медиа США Технологии и медиа, 05:55
В Японии российского моряка приговорили к трем годам тюрьмы с отсрочкой Общество, 05:23
Президент Мексики опроверг сообщения о тяжелой болезни Общество, 05:14
Россияне назвали достойный уровень пенсии Общество, 05:01
В Госдуме заявили о необходимости разработать новый Уголовный кодекс Общество, 04:30
Брянский губернатор сообщил об отключении света в поселке из-за обстрела Политика, 03:47
Технологии и медиа ,  
0 

Количество сотрудников «Яндекса» за границей выросло в три раза

Количество сотрудников группы «Яндекс» за границей в 2022 году выросло в три раза
В прошлом году количество сотрудников «Яндекса», работающих из международных хабов, выросло почти в три раза. Ранее эти данные не раскрывались, по словам собеседников РБК, большая часть из них — уехавшие из России IТ-специалисты
«Яндекс» YNDX ₽2 113 +2,6% Купить
Фото: Артем Голощапов для РБК
Фото: Артем Голощапов для РБК

По итогам 2022 года количество сотрудников группы «Яндекс» за рубежом увеличилось почти в три раза по сравнению с показателем 2021-го и превысило 1,7 тыс. Это около 8% от общего числа сотрудников компании (всего их 20,9 тыс, общий прирост штата за год составил 16%), следует из отчета Yandex N.V. (головная компания группы), поданных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Приведенная цифра не включает несколько тысяч сотрудников, которые работают в формате неполного рабочего дня. Общий рост штата компании произошел за счет ускорения найма в подразделение «Поиск и портал», также в бизнес-группу, куда входят сервисы такси и доставки.

Штаб-квартира «Яндекса» находится в Москве, но в странах СНГ группа развивает поиск, сервисы доставки еды или продуктов, такси, подписку «Яндекс.Плюс» и др.; в Африке, ряде стран Европы и ОАЭ — сервис такси под брендом Yango, а в отдельных из них также доставку; в Турции — поиск и навигацию; в США и Израиле — онлайн-образование и т.д.

В середине прошлого года бывший гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, которая за несколько месяцев до этого уехала в Израиль, говорила The New York Times, что на тот момент около 2,5 тыс. сотрудников работали на компанию из других стран. Издание, уже со ссылкой на сотрудников «Яндекса», писало, что компания страдает от растущего раскола между сотрудниками, которые остались в России, и теми, кто находится за ее пределами, что «осложняет даже общение, не говоря уже о сотрудничестве».

Что происходило с сотрудниками «Яндекса»

После начала специальной военной операции на Украине «Яндекс», как и во время пиков пандемии коронавируса, перевел сотрудников на удаленный режим работы из-за эмоционально тяжелой обстановки, следовало из письма Тиграна Худавердяна, на тот момент занимавшего пост управляющего директора компании. В нем же говорилось, что в ближайшее время будет обсуждаться проблема снижения доходов сотрудников в связи с резким падением котировок Yandex N.V. на американской бирже NASDAQ (около 60% сотрудников участвовали в программе долгосрочной мотивации с опционами на депозитарные расписки компании). Затем компания приостановила наем и выплатила всем сотрудникам одну дополнительную зарплату.

Читайте на РБК Pro
8 ошибок в питании, которые совершают все после 50 лет
Что такое альбинизм и как он влияет на качество жизни
Как нейросеть из собеседника превращается в манипулятора и даже агрессора
Гайд для релоканта: как действовать, чтобы избежать проблем с налоговой

В это же время, как писал Forbes со ссылкой на источники, около ста сотрудников «Яндекса» переехали в Армению; компания начала искать дополнительный коворкинг в Ереване, чтобы уехавшие могли работать в одном месте. В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко оценивал первую волну эмиграции IТ-специалистов примерно в 50–70 тыс. человек и прогнозировал, что во вторую волну могут уехать от 70 тыс. до 100 тыс. айтишников, но в конце весны власти заявляли, что 80% уехавших вернулись.

Летом прошлого года «Яндекс» открыл хаб в Сербии на 700 сотрудников, а спустя месяц снял ограничения на наем новых сотрудников, в первую очередь в команды, занимающиеся поисковым порталом и рекламными технологиями. В марте этого года компания перевела сотрудников на гибридный режим работы, который предполагает, что два-три дня в неделю они должны работать из офиса. При этом сотрудники могут выбрать любой из офисов компании в России или международном хабе: в Казахстане, Армении, Сербии и Турции. «Также для некоторых случаев будет доступен удаленный режим», — сообщали в «Яндексе».

Представитель «Яндекса» сообщил, что, по данным на апрель, около 10% сотрудников компании работают из международных хабов. По его словам, в эти офисы они нанимали как местных сотрудников, так и тех, кто до этого работал в России. Однако собеседник РБК на IТ-рынке настаивает, что «около 90% сотрудников «Яндекса» в международных офисах компании — те, кто уехал из России». Другой источник РБК на инвестиционном рынке подтвердил, что большинство работников зарубежных офисов до этого работали в российском подразделении. Он связал это со сложностями с адаптацией компании под местную культуру.

По словам главы Superjob Алексея Захарова, не только у «Яндекса», но и у других российских компаний большую часть сотрудников международных хабов составляют уехавшие из России специалисты, и в целом «абсолютное большинство уехавших IТ-специалистов продолжают работать на компании из России». Захаров указал, что у «Яндекса» достаточно высокие требования к разработчикам, а в Казахстане, Армении и Сербии таких IТ-кадров довольно мало. «Россия — одна из немногих стран, которая на достаточном уровне суверенна в плане технологий. В условной Германии нет своего «Яндекса» или Superjob или качественного портала госуслуг, у них все американское. Поэтому уровень разработки в России гораздо выше, компании лучше и проще привлекать российских специалистов», — рассуждает он. По мнению Захарова, к тому же компании из России может быть трудно нанимать представителей местного населения из-за разных языков общения, а также конъюнктуры рынка: «Если мы говорим непосредственно о разработке российских проектов, то нужно понимать контекст, где они и каким образом будут применяться. Достаточно затруднительно это делать людям, которые не знакомы с особенностями отдельных стран».

Как «Яндекс» развивается в Израиле

В 2014 году «Яндекс» открыл офис в Израиле. Там же уже несколько лет живет один из основателей компании Аркадий Волож. С начала прошлого года в Израиль уехала часть ее сотрудников.

На сайте «Яндекса» указано, что команда израильского офиса отвечает за анализ рынка и продвижение проектов в этой стране, в частности «Яндекс.Музыки» и беспилотных автомобилей. В конце 2022 года Yandex N.V. объявила, что рассматривает варианты реорганизации. По информации источников РБК, одна из возможных схем предполагает, что Yandex N.V. получит лицензии для развития за рубежом беспилотников, облачных и образовательных технологий, а также проекта разметки данных. Предполагается, что эти проекты запустит Волож в Израиле под новыми брендами. В конце февраля этого года израильское издание Geektime сообщило о презентации в Израиле нового стартапа в сфере облачных технологий Nebius, который возглавляет переехавший в эту страну бывший гендиректор геосервисов «Яндекса» Роман Чернин.

В отчете Yandex N.V. указано, что международная облачная платформа, которая будет развиваться независимо от российского бизнеса, в феврале была запущена в Израиле и намерена развиваться на международных рынках. Отмечается, что российский «Яндекс» продолжит развивать беспилотники, облачные и образовательные технологии, а также разметку данных в России и СНГ вместе с поиском и другими своими бизнесами.

Авторы
Теги
Дарья Чебакова Дарья Чебакова
Яндекс айтишник эмиграция зарубеж
Материалы по теме
Reuters узнал о блоке сделки в Италии из-за возможной связи с «Яндексом»
Бизнес
«Яндекс» объявил о переводе сотрудников на гибридный формат работы
Бизнес
Зеленский ввел санкции против дочери Шойгу, «Яндекса» и VK
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter