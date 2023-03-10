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«Яндекс» объявил о переводе сотрудников на гибридный формат работы

«Яндекс» YNDX ₽1 919,2 -1,17% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Яндекс» перевел своих сотрудников на гибридный режим работы, из офиса сотрудникам нужно будет работать два — три дня в неделю. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Как мы говорили ранее, гибридный режим станет основным для всех сотрудников Яндекса. Из офиса нужно будет работать 2-3 дня в неделю», — сказано в сообщении.

При этом сотрудники смогут выбрать для работы любой из офисов «Яндекса» в России или международном хабе — Казахстане, Армении, Сербии или Турции. «Также для некоторых случаев будет доступен удаленный режим», — добавили в компании.

О том, что компания ищет наиболее комфортный для сотрудников формат взаимодействия, представитель «Яндекса» сообщал РБК в середине декабря. «Мы видим, что все больше людей начинают работать из офисов «Яндекса», доступных для сотрудников в 20 городах как в России, так и в других странах. Мы хотим придумать для сотрудников наиболее комфортный формат, который поможет взаимодействию всех команд. Одним из обсуждаемых вариантов является гибридный», — указывал он.

На сайте компании перечислены 28 офисов — 20 в России (в центральной части, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке) и восемь за рубежом (в Белоруссии, Казахстане, Швейцарии, Нидерландах, Чехии, США, Израиле и Китае).

Материал дополняется.

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