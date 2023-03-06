Как может пройти раздел «Яндекса» и кто претендует на долю в компании Потенциальных инвесторов менеджмент компании видит среди 20 частных бизнесменов

«Российский Яндекс» может быть зарегистрирован в Калининграде, управление на 5 лет перейдет к фонду менеджеров, потенциальных претендентов на 51% они видят среди 20 миллиардеров. Как может пройти раздел компании — в материале РБК

Фото: Владислав Шатило / РБК

Менеджмент и консультанты голландской Yandex N.V. обсуждают несколько вариантов реорганизации компании в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юридическое лицо и возможного привлечения инвесторов в его капитал, рассказал РБК источник, знакомый с ходом консультаций, и подтвердил международный инвестор, осведомленный о подготовке сценариев реорганизации.

Как могут разделить бизнес «Яндекса»

Один из обсуждающихся сейчас сценариев предусматривает, что раздел бизнеса может пройти по следующей схеме:

— голландская Yandex N.V., акционером которой является Аркадий Волож, учредит российскую структуру, в которой будет владеть 100-процентной долей. Рассматривается вариант ее регистрации в специальном административном районе Калининграда, говорит один из источников РБК;

— механизм «золотой акции», которой владеет Фонд общественных интересов (позволяет блокировать крупные сделки с бумагами компании, согласовывает вопросы управления интеллектуальной собственностью и т.д.), будет перенесен на новую российскую компанию;

— в рамках новой российской структуры создается фонд менеджеров, в который могут войти перешедший в «Яндекс» экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин, экс-гендиректор компании Тигран Худавердян, Даниил Шулейко (директор бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов) и Артем Савиновский (гендиректор «Яндекса»);

— этому фонду Yandex N.V. на 5 лет передаст управление российским бизнесом, включая право голосования контрольным пакетом акций (но не сами бумаги, отражающие экономический интерес) и право назначать до шести представителей в совет директоров. Сейчас в состав совета Yandex N.V. входят семь человек, сколько их может быть в российской структуре, собеседник РБК не уточнил;

— в свою очередь, голландская Yandex N.V. получит лицензии на развитие четырех проектов за рубежом: беспилотников, облачных технологий, образовательного «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока». Также обсуждается возможность выплаты в адрес голландской компании суммы в размере $300–400 млн.

Таким образом может быть осуществлен раздел бизнеса «Яндекса» на российский и международный блоки. Возможна ситуация, при которой несогласные с условиями реорганизации акционеры Yandex N.V. могли бы предъявить бумаги к выкупу, не исключает источник РБК, но, по его словам, предметно такой сценарий не рассматривался.

Кто владеет голландской Yandex N.V. Капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа (8,5%) и сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. При этом основными владельцами голосующих акций являются семейный траст Воложа (45,1%) и члены совета директоров, менеджеры и сотрудники компании (6,6%). Также с 2019 года существует Фонд общественных интересов, который получил «золотую акцию» (позволяет блокировать консолидацию 10% и более экономических или голосующих акций в одних руках, согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, возможные партнерства с правительствами других стран, временно отстранять от исполнения обязанностей главу «Яндекса» в России).

Как и кому могут продать долю в «российском Яндексе»

Следующий этап реорганизации, согласно этому сценарию, предусматривает возможность продажи 51% «российского Яндекса» инвесторам, а 49% сохранит Yandex N.V.

«Для компании это возможность сохранить международных инвесторов, а для них — доход при росте стоимости бизнеса», — объяснил источник, знакомый с обсуждением сценариев реорганизации, заметив, что это может быть актуально для продавцов и с точки зрения возможного дисконта при продаже пакета.

По словам одного из источников РБК, состав инвесторов еще не определен, но менеджеры компании настаивают на привлечении частных бизнесменов и сформировали предварительный список тех, с кем они готовы были бы начать переговоры о вхождении в капитал «российского Яндекса».

В «широкий» перечень тех, кто, по мнению менеджмента, мог бы выступить потенциальным инвестором, включены 20 бизнесменов. В частности, в него вошли сенатор, бывший основной владелец золотопромышленной компании «Полюс» Сулейман Керимов, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, совладелец производителя минеральных удобрений «Акрон» Вячеслав Кантор, акционеры ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и Леонид Федун, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, бизнесмен Сергей Попов, семейный траст Владимира Когана, основатель «Магнита» Сергей Галицкий, председатель совета директоров «Киевской площади» Год Нисанов, совладелец производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев, совладелец «Северстали», TUI AG, «Силовых машин», Nord Gold и «Ленты» Алексей Мордашов, совладелец Evraz Александр Абрамов, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, президент «Интерроса» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, бывший совладелец Трубной металлургической компании и «Синары» Дмитрий Пумпянский, основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников, совладелец и президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев, а также частный инвестор Леонид Богуславский.

Представитель «Яндекса» отказался комментировать как схему реорганизации, так и возможный список претендентов на вхождение в капитал компании.

«Такой вариант возможного вхождения инвесторов в капитал «российского Яндекса» действительно обсуждается, но до финального решения очень далеко», — говорит источник РБК, знакомый с обсуждением сценариев реорганизации. Список потенциальных инвесторов компании он назвал неокончательным.

Другой источник РБК говорит, что «многие из этого списка удивятся, что они вообще там есть».

«Существует две проблемы возможной сделки. Во-первых, частные инвесторы сейчас не готовы платить много из-за санкционного риска. Много готовы платить государственные и квазигосударственные участники рынка. А для инвесторов доходность имеет приоритетное значение. Во-вторых, проблема для покупателя заключается в том, что продается 51% именно экономического интереса, а все решения в компании в течение пяти лет будет принимать фонд менеджеров», — описал ситуацию источник РБК.

По словам инвестора, знакомого со сценариями реорганизации «Яндекса», сейчас обсуждается возможность продажи 51% его российской «дочки» примерно за $4 млрд с оценкой всего бизнеса на уровне $8 млрд.

«Предлагается ориентироваться на рыночные оценки», — говорит он.

«По нашей информации, предложений [Владимиру Лисину] не поступало», — сказал РБК представитель НЛМК. «Информация действительности не соответствует, даже возможность не рассматривалась», — заявил РБК представитель «Уралсиба» (с 2015 года и до кончины в 2019 году им владел Владимир Коган, а сейчас — его наследники). Представитель «Акрона» сообщил, что ему «ничего не известно о таком предложении [основателю компании] Вячеславу Кантору». Леонид Федун сказал, что ему такого предложения не поступало.

«По «Яндексу» есть разные предложения, но пока они очень поверхностные», — рассказал РБК источник, близкий к одному из бизнесменов, перечисленных в списке. Собеседник РБК в окружении другого бизнесмена сообщил, что «Яндекс» собирает консорциум покупателей и «список претендентов был плюс-минус понятен еще примерно месяц назад, но детали все еще обсуждаются». По его информации, «Потанин заинтересован в экономическом контроле, но менеджмент опасался, что через него тот получит возможность влиять на принятие решений». Источник в «Интерросе» подтвердил, что подобные переговоры велись, но приводить подробности не стал, сообщив, что по результатам переговоров пока комментировать нечего.

Представители «Интерроса» и «Реновы» отказались от комментариев. Также поступили представители Кесаева, Мордашова и Бакальчук. Источник РБК, близкий к Бакальчук, сказал, что с ней переговоров не было, о составе лонг-листа она не знает. РБК направил запросы Леониду Богуславскому, Сергею Галицкому, Сулейману Керимову, представителям Рашникова, Гурьева, Лисина, Пумпянского, НОВАТЭКа и «Киевской площади». Связаться с Алекперовым, Поповым и Абрамовым или их представителями не удалось.

Есть ли альтернативы

Альтернативный вариант реорганизации «Яндекса» не предусматривает продажу 51% российской «дочки», говорит источник РБК. В этом случае, по его словам, Yandex N.V. передаст в фонд менеджеров права по управлению российским бизнесом и голосованию акциями, а голландская компания получит лицензии на развитие четырех проектов за рубежом и денежную выплату в сумме до $400 млн.

Решение по схеме реорганизации должно быть принято весной, а сам процесс, как ожидается, завершится к осени, отметил собеседник РБК.

Еще один источник, близкий к «Яндексу», рассказал РБК, что «схем больше, чем две, но часть из них уже неактуальна», не уточнив детали. По его словам, окончательный вариант реорганизации может появиться к маю, а сделка состоится до конца этого года.

Зачем «Яндексу» реорганизация

Вопрос реорганизации «Яндекса» обсуждается с начала специальной военной операции. В конце ноября компания официально подтвердила, что совет директоров Yandex N.V. начал изучать возможность изменения структуры владения и управления компанией «в свете текущей геополитической обстановки».

Среди рассматриваемых сценариев было создание международных подразделений для нескольких сервисов, включая беспилотные и облачные технологии, платформу по разметке данных и образовательных сервисов. Предполагалось, что Yandex N.V. выйдет из состава акционеров других бизнесов «Яндекса», включая поиск, сегменты рекламы, электронной коммерции, логистики, доставки еды, развлекательных сервисов, такси, каршеринга и др., как в России, так и за рубежом и что отдельные элементы управления перечисленными направлениями будут переданы менеджменту. У последних сохранится право на использование бренда «Яндекса», а Yandex N.V. впоследствии будет переименована.

Как аналитики оценивают перспективы разделения «Яндекса»

Начальник аналитического отдела Газпромбанка Анна Куприянова отметила, что в описанной схеме «пока больше вопросов, чем ответов, и много белых пятен». По ее оценке, потенциальную стоимость 51% «Яндекса» в России можно рассчитать, исходя из 80–90% текущей рыночной капитализации (исходя из текущей стоимости Yandex N.V. на Московской бирже, это 518–583 млрд руб.), можно также учесть потенциальный upside (ожидание роста котировок) на уровне 20–40%. Но она оговорилась, что сделка вряд ли будет совершаться по рыночной стоимости, а скорее будет предполагать дисконт. «В дальнейшем «Яндекс» может вырасти за счет появления определенности в случае окончания реорганизации, — рассуждает Куприянова. — «Яндекс» остается флагманом российского рынка в области интернет-рекламы, доставки еды и такси, а также одним из лидеров в электронной коммерции».

Аналитик Альфа-банка Анна Курбатова считает, что «в рамках сделки по реорганизации, которая, скорее всего, будет предполагать смену стратегического собственника, условная компания «Яндекс Россия» может быть оценена по мультипликаторам, более близким к историческим значениям и выше текущих рыночных котировок «Яндекса». «На наш взгляд, оценка «Яндекс Россия» может лежать в диапазоне $13–16 млрд за 100% (984–1211 млрд руб. по текущему курсу. — РБК). По завершении реорганизации стоимость активов может вырасти как за счет продолжения роста бизнеса компании (учитывая усиление позиций «Яндекса» во многих сегментах рынка после ухода иностранных конкурентов), так и за счет дальнейшего сокращения дисконта к историческим уровням по мере устранения акционерных рисков», — указывает Курбатова.