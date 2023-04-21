«Яндекс» выкупил долю Uber в совместном бизнесе

«Яндекс» выкупил долю в совместном предприятии с американским Uber, за долю в 29% российская компания отдала $702,5 млн, вместо ожидавшихся $925 млн. Ранее эту сделку согласовала правительственная комиссия

Фото: Андрей Любимов / РБК

Компания «Яндекс» выкупила долю в 29% американской Uber совместном предприятии с «Яндекс Такси», речь идет о голандской компании MLU B.V. — она владеет сервисами «Яндекс Такси», «Яндекс Драйв» в России, СНГ и др. странах. Сумма сделки составила $702,5 млн, сообщил РБК представитель «Яндекса».

«В результате сделки «Яндекс» станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Стороны получили одобрение регуляторов, общая сумма сделки составила 702,5 млн долларов», — говорится в сообщении.

В компании заверили, что сделка не повлияет на работу сервисов для пользователей и партнеров.

В соответствии с условиями сделки «Яндекс» сохранит за собой право использовать бренд Uber в России и соседних странах до 2026 года.

Что происходило с Uber и «Яндекс»

Совместное предприятие Uber и «Яндекс Такси» создали в феврале 2018 года. Тогда Uber инвестировал в него $225 млн и получил 36,9% акций, «Яндекс» получил 59,3%, вложив $100 млн. Дополнительные 3,8% зарезервировали под опционы для сотрудников компании. Изначально стоимость совместного предприятия оценивалась в $3,725 млрд. В середине 2021 года «Яндекс» увеличил долю в созданной компании до 71% (с учетом доли менеджмента), при этом доля Uber снизилась до 29%. Сообщалось, что «Яндекс» заплатил за это Uber $1 млрд, из этой суммы $276 млн пришлись на долю 4,5% в MLU, а еще $230 млн — на опцион для приобретения сохранявшейся в течение двух лет доли Uber в СП. Оставшаяся сумма была платой за доли Uber в активах, развивающих беспилотники, а также «Яндекс Еде», «Яндекс Доставке», «Яндекс Лавке», которые выделили из MLU в рамках сделки.

После начала специальной военной операции на Украине международная Uber Technologies заявила, что планирует ускорить выход из СП c «Яндексом» из-за боевых действий. Компания также сообщила, что три руководителя, входившие в состав совета директоров «Яндекс Такси» уйдут в отставку и будут заменены на представителей, контролирующих процесс выхода. В июле 2022 года The Washington Post со ссылкой на архив документов и электронных писем Uber писал, что компания после выхода на российский рынок рассматривала себе союзников среди богатейших россиян, чтобы выстраивать свои отношения с представителями власти в России и лоббировать интересы. В список потенциальных партнеров были включены Михаил Фридман, Петр Авен, Алишер Усманов и Роман Абрамович. При этом иностранное издание утверждало, что Uber изначально рассматривал Россию как один из важных зарубежных рынков.

В феврале 2023 года стало известно, что «Яндекс» договорился выкупить примерно за $925 млн 29% в совместном предприятии, об этом рассказывали источник РБК, близкий к сделке. Как указывалось в документах головной компании Yandex N.V., по условиям опциона, который Uber предоставил «Яндексу», если бы он был исполнен в период с 1 июля 2022-го до 1 января 2023-го, то стоимость доли должна была составить $1,852 млрд плюс проценты, если после — $1,93 млрд плюс проценты. В то же время в отчете Uber за третий квартал 2022 года отмечалось, что по состоянию на 31 декабря 2021 года справедливая стоимость опциона MLU составляла $193 млн, а к 30 сентября 2022-го она снизилась до $13 млн. Компания зафиксировали чистую прибыль в размере $180 млн от изменения справедливой стоимости за девять месяцев. При этом собеседники Forbes пояснили, что Uber решил ускорить сделку из-за геополитической обстановки, но это противоречило правилам опциона. Сторонам пришлось вести новые переговоры о справедливой стоимости доли.

Другой собеседник РБК сообщал, что, помимо «Яндекса», на эту долю претендовал владелец Kismet Capital Group Иван Таврин. Таврин предлагал выкупить долю Uber за $925 млн, а «Яндекс» — сильно дешевле, поэтому последнему пришлось корректировать свое предложение, говорил собеседник. Однако сам Таврин опровергал эту информацию. Уже в конце февраля СМИ писали, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России согласовала сделку по покупке «Яндексом» доли в совместном предприятии. Источники «ТАСС» и «Интерфакса», близкие к сделки, рассказывали, что сделка была согласована с дисконтом — он составил не менее 50% по отношению к оценке стоимости.