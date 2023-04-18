«Яндекс» выпустил в продажу устройство для «умного» дома

«Яндекс Хаб» (Фото: yandex.ru)

«Яндекс» выпустил в продажу «Яндекс Хаб», устройство для «умного» дома. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Яндекс Хаб» — это шлюз для устройств «умного» дома, который соединяется по протоколу локальной беспроводной связи Zigbee. К нему можно подключить датчики, розетки и другие устройства, создать сценарий автоматизации. У хаба есть Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth и ИК-порт, с помощью которого можно управлять обычной домашней техникой с пультом. Цена устройства — 4,9 тыс. руб.

Помимо этого, «Яндекс» сообщил, что в последующих обновлениях, «Яндекс Хаб» получит поддержку протокола Matter, который позволит обеспечить взаимную совместимость устройств «умного» дома от конкурирующих производителей, таких как Apple, Google, Samsung и других.

В начале апреля «Яндекс» впервые с конца 2021 года представил линейку «умных» устройств — колонку, хаб и датчики. С их помощью можно управлять «умным» домом без интернета.