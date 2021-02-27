На Украине отключили созданный попавшими под санкции СМИ телеканал

Телеканал «Перший Незалежний», который создали журналисты попавших под санкции «112 Украина», NewsOne и ZiK, отключили от вещания через час после начала эфира

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На Украине отключили от вещания телеканал «Перший Незалежний» («Первый Независимый»), который создали журналисты ранее заблокированных «112 Украина», NewsOne и ZiK. Об этом сообщается на его сайте.

Как заявил телеканал, его отключили через час после начала эфира «под давлением власти и правоохранительных органов». По его данным, Служба безопасности страны потребовала от телекоммуникационных и кабельных провайдеров, а также спутниковых операторов не предоставлять каналу никаких услуг. «Перший Незалежний» назвал эти действия незаконными и пообещал, что обжалует их.

Интернет-трансляция телеканала доступна на YouTube.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя отключение телеканала, заявил, что любое СМИ попадет под санкции ведомства в случае нарушения украинского законодательства и работы в пользу иностранного государства.