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На Украине отключили созданный попавшими под санкции СМИ телеканал

Телеканал «Перший Незалежний», который создали журналисты попавших под санкции «112 Украина», NewsOne и ZiK, отключили от вещания через час после начала эфира
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На Украине отключили от вещания телеканал «Перший Незалежний» («Первый Независимый»), который создали журналисты ранее заблокированных «112 Украина», NewsOne и ZiK. Об этом сообщается на его сайте.

Как заявил телеканал, его отключили через час после начала эфира «под давлением власти и правоохранительных органов». По его данным, Служба безопасности страны потребовала от телекоммуникационных и кабельных провайдеров, а также спутниковых операторов не предоставлять каналу никаких услуг. «Перший Незалежний» назвал эти действия незаконными и пообещал, что обжалует их.

Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг
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Александр Ткаченко

Интернет-трансляция телеканала доступна на YouTube.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя отключение телеканала, заявил, что любое СМИ попадет под санкции ведомства в случае нарушения украинского законодательства и работы в пользу иностранного государства.

Бывшие сотрудники ZIK, NewsOne и «112 Украина» создали новое СМИ на базе львовского канала «Первый независимый». Как сообщал «Детектор Медиа», 25 февраля у регионального канала изменился собственник, им стало ООО «Медиахолдинг «Новости». По словам министра культуры и информполитики Украины Александра Ткаченко, эту структуру основали 100 бывших сотрудников одноименного холдинга, в который входят попавшие под санкции каналы. Ткаченко назвал их «тройкой Медведчука».

Зеленский ввел санкции в отношении сразу трех телеканалов и их владельца
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Владимир Зеленский

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Cанкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK были утверждены в начале февраля указом президента Владимира Зеленского, после этого они прекратили телевизионное вещание. Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на передачу своих прав на объекты интеллектуальной собственности, а также остановку вещания.

Под санкции попал и владелец каналов, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак. Это ближайший соратник главы политсовета партии Виктора Медведчука. Козаку заблокировали активы сроком на пять лет и запретили вывод капиталов за пределы страны.

По словам Зеленского, телеканалы вели антиукраинскую пропаганду и мешали процессу интеграции страны в Евросоюз. Медведчук назвал эти санкции незаконными и заявил, что таким образом власть «зачищает информационное поле от оппонентов». Представители ОПЗЖ пообещали оспорить действия Зеленского через суд и инициировали процесс импичмента президента.

Автор
Наталия Анисимова
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