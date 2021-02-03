Зеленский объяснил санкции против телеканалов их пророссийской позицией

Он заявил, что Киев поддерживает свободу слова, но не пропаганду, «финансируемую страной-агрессором». Под санкции попали каналы «112» и NewsOne, принадлежащие депутату от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Киев ввел санкции против нескольких украинских телеканалов для противодействия иностранной пропаганде, заявил президент Владимир Зеленский.

«Санкции — это трудное решение. Украина полностью поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал президент в Twitter.

О том, что Украина ввела санкции против трех каналов, стало известно накануне вечером. Президент утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных экономических и других санкций. Под действие указа попали телеканалы «112», NewsOne, «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.

Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на передачу своих прав на объекты интеллектуальной собственности, а также остановку вещания.