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Политика ,  
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Зеленский объяснил санкции против телеканалов их пророссийской позицией

Он заявил, что Киев поддерживает свободу слова, но не пропаганду, «финансируемую страной-агрессором». Под санкции попали каналы «112» и NewsOne, принадлежащие депутату от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Киев ввел санкции против нескольких украинских телеканалов для противодействия иностранной пропаганде, заявил президент Владимир Зеленский.

«Санкции — это трудное решение. Украина полностью поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал президент в Twitter.

О том, что Украина ввела санкции против трех каналов, стало известно накануне вечером. Президент утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных экономических и других санкций. Под действие указа попали телеканалы «112», NewsOne, «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.

Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на передачу своих прав на объекты интеллектуальной собственности, а также остановку вещания.

Три украинских канала прекратили телевещание из-за санкций Зеленского
Политика
Владимир Зеленский

Тогда же стало известно, что телеканал «112» и NewsOne прекратили трансляцию, их передачи остались доступными только на YouTube.

Санкции были также введены против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, которому принадлежат каналы «112» и NewsOne.

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«112», NewsOne и телеканал ZiK, который также отключили от вещания, расценили санкции как «политическую расправу» над «неугодными СМИ».

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введенные санкции незаконны, так как в соответствии с законодательством Украины могут применяться только в отношении иностранного государства или граждан другой страны.

В Раде заявили о начале импичмента Зеленского
Политика
Владимир Зеленский

Партия инициировала процедуру импичмента Зеленского. Сопредседатель «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович заявил, что президент хочет заткнуть рот тем, кто говорит людям правду о тарифах ЖКХ, проблемах с системой здравоохранения и других.

Осенью 2020 года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию начал проверку в отношении телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Причиной стала трансляция фрагмента встречи Медведчука с президентом России Владимиром Путиным. «Высказывания [президента России] по своему стилистическому и семантическому значениям <...> могут создать сильное впечатление положительного отношения главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу, желания наладить отношения между странами, несмотря на «сложный» характер отношений», — говорилось в сообщении совета.

Автор
Мария Лисицына
Украина Владимир Зеленский санкции телеканалы Виктор Медведчук
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Три украинских канала прекратили телевещание из-за санкций Зеленского
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