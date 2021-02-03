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Политика ,  
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Медведчук назвал санкции в отношении украинских каналов незаконными

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает санкции в отношении телеканалов Newsone, «112» и ZiK незаконными, сообщается на сайте политического объединения.

В соответствии с законом Украины о санкциях они могут применяться только в отношении иностранного государства или граждан другой страны, уточнил Медведчук.

«Окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов», — сказал Медведчук. По его мнению, украинского президента убеждают «в праве принимать противозаконные решения», однако ему придется за них ответить.

«О том, почему президент позволяет себе цинично и грубо нарушать Конституцию и законы. И на эти вопросы придется дать ответы, как бы он ни хотел этого избежать», — отметил Медведчук.

Сами каналы назвали санкции против них «попыткой политической расправы над неугодными». «Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее успехах», — говорится в заявлении каналов.

СМИ предупредили президента, что закрытие телеканалов не приведет к улучшению ситуации в стране, снижению цен на отопление и газ и прекращению «бесчинств радикалов».

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Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении экономических и других санкций 2 февраля. В числе прочего они предусматривают прекращение трансляции некоторых каналов сроком на пять лет. Телеканалы теперь можно посмотреть только на YouTube.

Санкции введены также в отношении владельца каналов Тараса Козака, он входит в партию Медведчука.

Осенью 2020 года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию начал проверку в отношении NewsOne, «112» и ZiK. Поводом для этого стала трансляция части встречи Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

 

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