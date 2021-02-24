Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг

Украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, к которым власти страны применили ограничительные меры, зарегистрировали ООО «Медиахолдинг «Новости». Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

«Запрещенная «Тройка Медведчука», что называла себя «Медиахолдинг «Новости», натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ (Совет нацбезопасности и обороны и Служба безопасности Украины — РБК.) их долго не искали», — написал Ткаченко.

Он добавил, что регистрация медиахолдинга состоялась 18 февраля. Его учредителями стали 100 человек. По данным министра, каждый учредитель вложил в создание холдинга по одной гривне. Таким образом, уставный капитал составил 100 гривен (около $3,5), отметил он.

В начале февраля власти Украины ввели санкции против каналов «112», ZIK и NewsOne, после того как президент страны Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о применении персональных экономических и других ограничений. Под действие указа также попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.