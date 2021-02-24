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Технологии и медиа ,  
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Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг

Украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, к которым власти страны применили ограничительные меры, зарегистрировали ООО «Медиахолдинг «Новости». Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

«Запрещенная «Тройка Медведчука», что называла себя «Медиахолдинг «Новости», натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ (Совет нацбезопасности и обороны и Служба безопасности Украины — РБК.) их долго не искали», — написал Ткаченко.

Он добавил, что регистрация медиахолдинга состоялась 18 февраля. Его учредителями стали 100 человек. По данным министра, каждый учредитель вложил в создание холдинга по одной гривне. Таким образом, уставный капитал составил 100 гривен (около $3,5), отметил он.

Зеленский назвал закрытые из-за санкций телеканалы «чужими»
Политика
Владимир Зеленский

В начале февраля власти Украины ввели санкции против каналов «112», ZIK и NewsOne, после того как президент страны Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о применении персональных экономических и других ограничений. Под действие указа также попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.

Ограничения введены на пять лет. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет передавать свои права на объекты интеллектуальной собственности другим лицам, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм и другие меры.

По словам Зеленского, санкции против этих СМИ объясняются их пророссийской позицией и необходимостью противодействия иностранной пропаганде.

Закрытые каналы принадлежат депутату украинского парламента от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасу Козаку. Это ближайший соратник украинского политика, главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Сам Медведчук известен как кум президента России Владимира Путина и основной партнер российской власти на Украине.

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Медведчук назвал ограничения в отношении телеканалов незаконными. Он заявил, что «окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов».

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