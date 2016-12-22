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Telegram привлечет еще $850 млн от венчурных фондов
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Telegram привлечет еще $850 млн от венчурных фондов
Технологии и медиа, 27 фев, 20:47
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Telegram привлечет еще $850 млн от венчурных фондов
Во втором раунде предпродажи токенов Telegram планируется привлечь $850 млн. Если на первом этапе, когда проект уже получил $850 млн, инвесторами выступали частные лица, то второй ориентирован на венчурные фонды
Фото: Никита Попов / РБК

В марте должно состояться ICO (initial coin offering, первичное размещение криптовалюты или токенов, дающих их владельцам определенные права) мессенджера Telegram. О завершении первого этапа Telegram отчитался в середине февраля. Через несколько дней после этого The Verge со ссылкой на свои источники сообщила, что компания проводит второй раунд предпродажи токенов.​ Приглашение участвовать в нем получили венчурные фонды, также им предложили привлечь к ICO своих пайщиков. Об этом РБК рассказали три собеседника, близких к российской венчурной индустрии. Объем раунда, по их словам, $850 млн — такую же сумму проект привлек на первом раунде.

Все три источника РБК отметили, что цена одного токена возросла по сравнению с первым раундом, когда он оценивался в $0,35. Однако каждый собеседник назвал разную цену в диапазоне от $1,3 до $1,5 за штуку. Еще один собеседник РБК, близкий к венчурным инвесторам, сказал, что цена на токены «раздувается», из-за того что их владельцы перепродают их. По условиям предпродажи инвесторы, купившие токены в первом раунде, имеют право продавать лимитированное количество в течение определенного периода: 25% в первые три месяца после покупки, следующие 25% — в течение шести месяцев, еще 25% — 12 месяцев, последние 25% — 18 месяцев.

Запуск платформы TON, по словам собеседников РБК, запланирован на конец 2018 года.

Представители опрошенных РБК крупных венчурных фондов отказались официально комментировать ICO Telegram.

Тайные криптоинвесторы

В начале этого года портал TechCrunch со ссылкой на собственные источники сообщил, что Telegram планирует запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON), а также криптовалюту Gram. По данным портала, Telegram намеревался привлечь $500 млн на​ предпродаже токенов и от $3 млрд до $5 млрд в рамках всего ICO.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не комментировал эти сообщения, но в середине февраля принадлежащие ему и его брату Николаю Дурову компании Telegram Group Inc и Ton Issuer Inc уведомили Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что привлекли $850 млн от 81 инвестора. Их имена в документе не указывались. ​Участие в предпродаже подтвердили один из основателей «Вимм-Билль-Данна» и член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили, а также основатель и гендиректор QIWI Сергей Солонин. Якобашвили вложил $10 млн, а Солонин — $17 млн, сообщали бизнесмены.

Запуск платформы TON, по словам собеседников РБК, запланирован на конец 2018 года.

Среди инвесторов Telegram «Ведомости» со ссылкой на свои источники назвали Романа Абрамовича. По информации издания, миллиардер мог вложить в развитие мессенджера $300 млн, но ​представитель Абрамовича позднее опроверг эту информацию.

Ранее Business Insider писал, что на втором этапе Telegram планирует привлечь $1,7 млрд. По информации издания, компания готова будет верну​ть инвесторам средства, вложенные в ICO, если не запустит свою платформу до октября 2019 года. Telegram, однако, не гарантирует, что у него будет достаточно денег для возврата инвесторам.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Михеева, Ирина Ли.
Теги: Telegram , ICO , венчурный фонд , Павел Дуров
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