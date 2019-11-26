Россияне пока не оценили «умные» колонки

В 2020 году, по прогнозу компании, количество проданных устройств вырастет до 1,15 млн, а объем рынка «умных» колонок достигнет $100 млн. «За место в доме российского пользователя будут соперничать уже пять игроков: на устройства с «Алисой» от «Яндекса» и партнеров придется около 60% рынка, 40% займут три новых вендора с собственными ассистентами и устройства на базе Google Ассистента», — отмечается в исследовании. О каких вендорах идет речь, в Just AI не уточнили.
В ноябре 2018 года «Ведомости» со ссылкой на собственные источники писали, что Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощником, а также разрабатывает «умную» колонку. Компания запустила собственного голосового помощника «Марусю» в тестовом режиме в июне этого года. Представитель Mail.Ru Group не стал комментировать планы запустить устройство своей разработки, однако в отчетности компании за третий квартал 2019 года указано, что работа над устройством с голосовым помощником «Маруся» находится на продвинутой стадии.
Над собственной колонкой с «умным» ассистентом работает и Сбербанк. В августе источники РБК, близкие к банку, рассказывали, что колонка будет работать на основе голосового помощника, который разрабатывает Центр речевых технологий (группа компаний ЦРТ, 51% акций принадлежит Сбербанку).
В этом году стало известно и о планах Alibaba выпустить на российский рынок свою колонку Tmall Genie. Как пояснял РБК источник, близкий к китайскому холдингу, Россия может стать второй страной, где она будет продаваться.
«Умные» ассистенты подешевеют
В Just AI ожидают, что подобные устройства станут более дешевыми и доступными для потребителей, что придаст дополнительный импульс развитию индустрии. В исследовании отмечается, что в 2020 году на российском рынке могут появиться первые «умные» экраны, совмещающие микрофонную матрицу голосового ассистента, понимающего естественный язык, качественную акустику и экран небольшого размера. Подобные устройства уже набирают популярность в странах, которые лидируют на рынке смарт-спикеров. В 2018 году, по оценкам Canalys, поставки «умных» экранов в мире составили 6,4 млн штук, из которых 31,1% пришелся на дисплей Amazon Echo Show. Подобные устройства также есть у Google (Nest Hub), Lenovo (Smart Display), JBL (Link View), Facebook (Portal и Portal Plus) и др.
К концу 2021 года продажи колонок в России в штуках должны вырасти до 6 млн, прогнозирует Just AI.
Аналитики Just AI провели опрос, который показал, что 71% респондентов пользовались голосовыми ассистентами на различных устройствах. Из них 78% опрошенных продолжают использовать их. Почти 80% респондентов пользуются ассистентом «Алиса», 16% — Siri от Apple, 13% — Google Ассистентом. При этом 90% опрошенных используют «умного» помощника в своем смартфоне, «умными» колонками пользовались только 3% респондентов.
По словам управляющего директора Just AI Кирилла Петрова, рынок «умных» устройств развивается высокими темпами, но производители пока не выстроили развитую экосистему на базе этих устройств, а навыки ассистентов пока очень ограничены.