Россияне пока не оценили «умные» колонки

За год количество проданных в России «умных» колонок увеличилось в 8 раз, подсчитали аналитики Just AI. Пока рынок представлен только устройствами с «Алисой», а пользователи предпочитают общаться с ассистентами через смартфон

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

По итогам 2019 года в России будет продано 320 тыс. «умных» колонок с голосовым помощником «Алиса», объем этого рынка составляет $33 млн, подсчитали аналитики разработчика технологий разговорного искусственного интеллекта Just AI. Такую информацию компания представила в рамках конференции Conversations-2019, передает корреспондент РБК.

62% продаж будет приходиться на собственные устройства «Яндекса» («Яндекс.Станцию», «Яндекс.Станцию Мини»), 38% — на партнерские девайсы с «Алисой» (колонки Elari SmartBeat, LG XBOOM, Irbis A, Dexp Smartbox, часы Elari KidPhone).

Представитель «Яндекса» отказался комментировать оценки экспертов и раскрывать статистику продаж своих колонок. «Сейчас с «Алисой» ежемесячно общаются более 45 млн пользователей, в том числе и через «умные» колонки», — сообщил он.

В 2018 году «Яндекс» продал 40 тыс. «умных» колонок, оценивала ранее Canalys. То есть за год показатель должен вырасти в восемь раз. «Такой резкий рост рынка связан не только с маркетинговой активностью «Яндекса», развитием экосистемы навыков «Алисы» и органической популярностью «умных» колонок в мире, но и в первую очередь с появлением более дешевых, нежели «Яндекс.Станция», устройств», — говорится в исследовании компании.

Другие выводы исследования Just AI — в материале РБК.