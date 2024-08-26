Последние перед задержанием кадры с Павлом Дуровым

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Незадолго до своего задержания во Франции основатель Telegram Павел Дуров посетил несколько стран Средней Азии — Казахстан, Узбекистан. Также он ездил в Азербайджан, откуда вылетел в Париж, где его задержали.

На видео, снятом в Азербайджане, видно, как он едет за рулем автомобиля где-то в горах. Азербайджанское издание Musavat писало, что кадры сняты в стране, а Дуров — за рулем дорогого спорткара. На кадрах из Казахстана, снятых в июне 2024 года, видно Павла Дурова, который поднимается на эскалаторе в торговом центре.

Сам Дуров говорил, что посетил Алма-Ату, Астану, национальный парк Бурабай и Чарынский каньон. Также в конце июня он ездил в Узбекистан — он отмечал красоту горных пейзажей Узбекистана и развитую инфраструктуру Ташкента. Он активно публиковал фотографии с этих поездок. На части снимков видны достопримечательности, на других — он сам.

Павел Дуров в Казахстане (Фото: durov / Telegram) Казахстан (Фото: durov / Telegram) Казахстан (Фото: durov / Telegram) Казахстан (Фото: durov / Telegram) Казахстан (Фото: durov / Telegram) Казахстан (Фото: durov / Telegram) Казахстан (Фото: durov / Telegram) Казахстан (Фото: durov / Telegram) Казахстан (Фото: durov / Telegram) Павел Дуров в Казахстане (Фото: durov / Telegram) Павел Дуров в Узбекистане (Фото: durov / Telegram) Фото: durov / Telegram Узбекистан (Фото: durov / Telegram) Узбекистан (Фото: durov / Telegram) Узбекистан (Фото: durov / Telegram) Узбекистан (Фото: durov / Telegram) Узбекистан (Фото: durov / Telegram) Узбекистан (Фото: durov / Telegram) Узбекистан (Фото: durov / Telegram) Павел Дуров в Узбекистане (Фото: durov / Telegram)

Павла Дурова задержали в Париже вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Как сообщал со ссылкой на источники телеканал TF1, его подозревали в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что предприниматель не сотрудничал с властями Франции и отказывался участвовать в модерации в Telegram. Бизнесмен должен предстать перед судом.

При задержании с Дуровым были охранник и девушка. Предположительно, Дурова сопровождала Юлия Вавилова — блогер и криптокоуч. Ее родственники рассказали, что она не выходит на связь. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.