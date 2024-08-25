Во время задержания Павла Дурова с ним был охранник и женщина
Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа. При задержании с ним были охранник и девушка, сообщил французский телеканал TF1.
Дуров прилетел во Францию из Азербайджана на частном самолете. Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта в аэропорту Ле Бурже. При этом силовики имели ордер на обыск.
Полиция считает Дурова соучастником нескольких преступлений из-за недостаточной модерации в Telеgram, а также отказа бизнесмена от сотрудничества с правоохранительными ведомствами.
По данным TF1, 25 августа Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, преступлениях по статьям о наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, сокрытии преступлений, связанных с педофилией.
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