Во время задержания Павла Дурова с ним был охранник и женщина

Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа. При задержании с ним были охранник и девушка, сообщил французский телеканал TF1.

Дуров прилетел во Францию из Азербайджана на частном самолете. Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта в аэропорту Ле Бурже. При этом силовики имели ордер на обыск.

Полиция считает Дурова соучастником нескольких преступлений из-за недостаточной модерации в Telеgram, а также отказа бизнесмена от сотрудничества с правоохранительными ведомствами.

По данным TF1, 25 августа Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, преступлениях по статьям о наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, сокрытии преступлений, связанных с педофилией.