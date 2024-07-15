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Технологии и медиа ,  
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Дуров поделился впечатлениями от поездки в Казахстан

Во время поездки Дурова регулятор Казахстана одобрил торги Toncoin на лицензированных платформах. После основатель Telegram отправился в Узбекистан

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который в конце июня приезжал в Казахстан, сообщил, что в этой стране платформой пользуются свыше 12,5 млн человек.

Бизнесмен опубликовал пост, в котором рассказал, что посетил Алматы, Астану, национальный парк Бурабай и Чарынский каньон.

По словам Дурова, «красота Казахстана может соперничать только с его амбициями», страна привлекает международные компании и технологические стартапы «благодаря политике, благоприятной для бизнеса», и налогам.

Павел Дуров прилетел в Астану
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Дуров пробыл в Казахстане четыре дня по приглашению властей страны, рассказывал глава Минцифры Жаслан Мадиев. Предприниматель среди прочего посетил Международный финансовый центр «Астана», который одобрил криптовалюту Toncoin (TON) для торговли на лицензированных регулятором платформах.

Позднее основатель Telegram приехал в Узбекистан, где, по данным Repost.uz, тоже обсуждал вопрос легализации TON.

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Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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