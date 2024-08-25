Арест Дурова: чем это грозит основателю Telegram, проекту и инвесторам

Французские власти задержали Павла Дурова. Что ему грозит и как это может сказаться на основанном им Telegram, разбирался РБК

Павел Дуров (Фото: durov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Вечером 24 августа основатель Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Его подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что предприниматель не сотрудничал с властями Франции и отказывался участвовать в модерации в Telegram, сообщил телеканал TF1. В воскресенье, 25 августа, Дуров должен был предстать перед судом. По состоянию на 21:00 мск 25 августа об официальном предъявлении обвинения известно не было.

По данным канала, Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции. Ранее он избегал посещения стран, спецслужбы которых требовали от него сотрудничества в отношении Telegram. Ордер на задержание выдало Национальное управление судебной полиции страны на основании предварительного расследования. В 2021 году он получил французское гражданство, поэтому его невозможно будет обменять или экстрадировать. По анонсированным статьям обвинения Дурову может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Кто такой Дуров и что такое Telegram

Павел Дуров — российский предприниматель, основатель «ВКонтакте» (впоследствии вышел из проекта) и Telegram. Помимо российского и французского имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, а также ОАЭ. В начале августа Павел Дуров был внесен в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), где занял 279-е место (17-е место среди россиян) с состоянием $9,15 млрд. Forbes же оценивает его состояние в $15,5 млрд.

Telegram был создан Павлом Дуровым и его братом Николаем в августе 2013 года. Это мессенджер с открытым исходным кодом, который предлагает шифрование и API (application programming interface — программный интерфейс приложения), проверенные независимыми экспертами. В приложении есть так называемые секретные и облачные чаты для общения. В 2014 году Павел Дуров покинул Россию. Сейчас он большую часть своего времени проводит в Дубае.

В апрельском интервью журналисту Такеру Карлсону Дуров заявлял, что на момент интервью у Telegram было более 900 млн пользователей, половина из которых заходит в мессенджер ежедневно. Компания, по утверждению ее основателя, не тратит ничего на маркетинг, продвижение платформы и рекламу. В команде всего 30 инженеров, нет HR-департамента и других подразделений, характерных для крупных технологических компаний. Значительную часть работы делает и он сам: «Я по-прежнему разрабатываю большинство функций, работаю напрямую с каждым инженером, дизайнером, которые внедряют эти функции. Я единственный продакт-менеджер, потому что считаю, что именно так могу способствовать развитию», — говорил Дуров.

Какие претензии у правительств были к Telegram

Дуров в интервью объяснял, что уехал из России из-за чрезмерного внимания властей. В 2018 году Роскомнадзор вынес решение о блокировке мессенджера, ФСБ тогда требовала от Telegram предоставить ключи шифрования для декодирования зашифрованной переписки пользователей. Тогда же сообщалось, что это технически невозможно из-за особенностей кодирования. В середине 2020-го Роскомнадзор разблокировал мессенджер, объяснив, что руководство площадки готово «противодействовать терроризму и экстремизму». Сейчас претензии остаются, но его блокировка в последнее время не обсуждалась, рассказал замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин «Интерфаксу», комментируя задержание Дурова во Франции.

«Чрезмерное внимание» к предпринимателю проявляли и американские власти. «Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились», — рассказывал Дуров в интервью Карлсону. Он также упоминал, что американские сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности пытались нанять инженера Telegram за спиной предпринимателя во время их последнего визита в США.

В Китае доступ к Telegram, как и к WhatsApp, заблокирован, мессенджер доступен только через VPN, в апреле этого года он был удален из китайского App Store. Требования заблокировать отдельные телеграм-каналы или всю площадку в разные периоды исходили от властей Белоруссии, Азербайджана, Индии, Бразилии, Ирана, Испании, Гонконга, Германии и других стран. Среди причин указывались «разжигание ненависти» на фоне беспорядков и конфликтов, координация митингов во время протестов, нарушение авторских прав и др.

Что будет с Дуровым

Во Франции есть правовая основа для расследования под надзором прокуратуры, объяснила РБК французский адвокат Джоанна Прево, специализирующаяся на киберпреступлениях. Первое основание — ордер, после которого человека направляют в полицейский участок, где он может узнать о причине ордера, встретиться с адвокатом, переводчиком. Обвиняемому будут заданы вопросы относительно текущего расследования, на которые он может ответить и подготовить свою защиту, чтобы доказать свою невиновность, или использовать право хранить молчание. По ее словам, при задержании подозреваемый может находиться под стражей в течение 24 часов с возможностью продления срока. «В это время следователь может задавать ему вопросы по расследованию. Далее подозреваемый может быть освобожден, и расследование будет продолжено, или он может быть представлен суду, который решит, следует ли его задерживать во Франции на время расследования или следующего этапа судебного разбирательства, которое может длиться много лет, поскольку киберпреступления требуют длительных судебных разбирательств», — указала Прево. При этом она оговорилась, что во Франции подобные расследования секретные: пока человек не будет предан суду, расследование должно проводиться в тайне, чтобы сохранить доказательства и гарантировать права вовлеченным лицам.

По словам Прево, чтобы получить доступ к данным компании Telegram, учитывая, что она находится на территории других стран, Франции необходимо будет сотрудничество властей этих стран, и «в этом случае возникает скорее дипломатический вопрос, чем судебный». Она отметила, что многие страны, кроме ЕС, отказываются сотрудничать.

Главный юрист практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, преподаватель Moscow Digital School Кирилл Ляхманов называет обозначенные французскими правоохранителями обвинения абсурдными. Эксперт связывает арест с недавним обновлением монетизации площадки — в 2020 году Дуров гарантировал Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что криптовалюты не будут встраиваться в мессенджер. «За последние три года США и Интерпол арестовали много основателей крупных проектов, связанных с криптовалютами: BTC-E, Vex, Tornado Cash, BTC Banker, Bitcoin Fog, Utorg и т.д. Схема ареста выглядит одинаково: визит в страну, сотрудничающую с США, арест, длительное ожидание суда по обвинениям, связанным с «соучастием» в распространении наркотиков или порнографии, длительное ожидание суда во Франции, где находится штаб-квартира Интерпола, или в США», — указал он.

Французский адвокат, преподаватель юридического университета имени Жана Мулена в Лионе, профессор НИУ ВШЭ Ален Дюфло также связывает арест Павла Дурова «скорее с политическими, нежели юридическими причинами». По его словам, для ареста и проведения расследования «французскому правосудию» потребуется ознакомиться с документами компании, доступ к которым получить будет сложно, так как офис компании находится не во Франции, а в ОАЭ.

Чем это грозит компании

Ведущий аналитик Mobile Research Grouр Эльдар Муртазин называет потенциальное отсутствие в работе компании публичного лица мессенджера «реальным ударом по Telegram», поскольку все коммуникации были замкнуты именно на Дурова, в частности общение с инвесторами и привлечение денег. «Сейчас получить новые деньги на поддержание работы мессенджера будет сложно, что автоматически приведет к экономии, возможно, закручиванию гаек для бесплатных аккаунтов. Ситуация в экономическом аспекте будет крайне сложной, ухудшение мы увидим не сразу, на это уйдет несколько месяцев (но тут все зависит от того, где будет сам Дуров). Экономика мессенджера будет трещать по швам», — рассуждает аналитик на сайте Mobile‑Review.

В то же время, по информации Муртазина, внутри Telegram есть экстренный план по смене модели безопасности при аресте основателя площадки: «Фактически все ключи доступа будут изменены. И Дуров даже при желании не сможет дать доступ к системе, скорее всего, ключи уже сменили. Но это не играет роли, так как стоит задача либо уничтожить Telegram, либо договориться с Дуровым на каких-то условиях. Последнее предполагает, что он вернется в компанию и сможет обеспечить доступ третьих лиц к перепискам».

По мнению Кирилла Ляхманова, Telegram будет развиваться по одному из двух основных направлений. «Если Дуров не пойдет на сделку со следствием, не откажется от внедрения криптовалют и не обеспечит возможность доступа к перепискам пользователей для властей, он будет осужден на значительный срок. Если же сделка будет — Дурову предъявят обвинение, предполагающее ограничение, а не лишение свободы, и он останется во Франции в рамках обеспечения выполнения сделки», — говорит эксперт. Вероятность, что Дурова отпустят, он оценил как незначительную. Для топ-менеджеров Telegram сейчас лучший выход, по мнению Ляхманова, — возврат в страну, которая не выдает своих граждан США.

В мире много мессенджеров, где происходят такие же нарушения, как в Telegram, но ни владельца WhatsApp, ни Signal, ни Threema, ни Discord и др. не арестовывают, отметил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. По его мнению, это не значит, что последние более «чисты» перед законом, они «удобны и идут на сотрудничество», а также являются гражданами США.

«В любом случае французские власти, как и в любых других странах, ожидают, что компании будут сотрудничать с ними в борьбе с киберпреступностью. Чаще всего такие социальные сети, как WhatsApp, Facebook (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской в России. — РБК), X, сотрудничают, когда получают запросы. Свобода слова — это гарантированное право во Франции, но никто не может прятаться за экраном мобильного телефона или компьютера, чтобы заниматься разжиганием ненависти или совершать там другие преступления», — считает Джоанна Прево.

Чем ситуация грозит инвесторам

После появления новости о задержании Дурова цена криптовалюты Toncoin (TON) упала примерно на 15%. Этот блокчейн был запущен Павлом и Николаем Дуровыми в 2018 году, но спустя два года они вынужденно отказались от проекта из-за судебных разбирательств с SEC. Позже проект начал развиваться сообществом разработчиков TON Foundation. Дуров открыто оказывал им поддержку, а часть разработок, например криптокошелек Wallet, были в итоге интегрированы в интерфейс Telegram. К утру 25 августа TON потерял еще порядка 5%. Из-за падения курса Toncoin выбилась из десятка крупнейших по капитализации криптоактивов, где закрепилась с весны 2024 года. Капитализация составляет $13,7 млрд, по данным Coinmarketcap. Сообщество TON остается «сильным и полностью работоспособным» после задержания Дурова, сообщили представители TON Foundation в официальном заявлении.

Задержание Павла Дурова также окажет негативное влияние на котировки облигаций Telegram и может сдвинуть потенциальные сроки выхода Telegram на IPO, считают опрошенные РБК эксперты. Пока эффект не виден, поскольку в выходные торги конвертируемых долларовых еврооблигаций Telegram не проводились.

Основная причина удешевления облигаций — тот факт, что компания в значительной степени выстроена вокруг личности ее основателя, объясняет старший портфельный управляющий инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Илья Голубов. По его словам, несмотря на комментарии менеджмента, что Telegram продолжает работать и задержание Дурова не скажется на технических вопросах, «вера ряда инвесторов в бизнес компании может пошатнуться», и на торгах в понедельник—вторник инвесторы будут продавать бумаги, если ситуация не улучшится. «Доходность на вечер пятницы была около 10–11%, соответственно, в понедельник мы, скорее всего, увидим более высокие уровни доходности и более низкие уровни цен», — считает Голубов.

Купонный доход по евробонду составляет 7% и выплачивается два раза в год, согласно условиям эмиссии. Погашение облигации должно состояться 22 марта 2026 года. В случае проведения IPO Telegram Group бумаги дают возможность конвертировать их в акции. При таком сценарии конвертация пройдет с дисконтом, размер которого будет зависеть от даты размещения акций. В марте 2024 года Павел Дуров в интервью Financial Times говорил, что мессенджер получил от потенциальных инвесторов предварительную оценку в «$30 млрд и более». IPO Telegram Group прогнозировался некоторыми инвестдомами на 2025 год, напоминает эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов, но, «возможно, теперь оно будет отложено до 2026 года». Если Дурова заключат в тюрьме на 20 лет, то перспектива IPO маловероятна, оговорился портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Артем Привалов.