Павел Дуров опубликовал фото из поездки в Узбекистан
Более 70% населения Узбекистана используют Telegram, написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.
«В Узбекистане любят Telegram: более 70% из 37 млн человек в стране пользуются Telegram», — говорится в публикации.
Он отметил, что «вся экономика страны управляется через Telegram — у каждого бизнеса в стране есть бот или канал».
Дуров также отметил красоту горных пейзажей Узбекистана и развитую инфраструктуру Ташкента.
Ранее, 27 июня, он прилетел в столицу Казахстана Астану и посетил международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.
Предприниматель осмотрел комплекс в сопровождении охраны. По информации издания Orda, Дуров приехал обсудить высокотехнологичные проекты с главой Минцифры республики Жасланом Мадиевым.
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