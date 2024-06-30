Павел Дуров опубликовал фото из поездки в Узбекистан

Павел Дуров (Фото: durov / Telegram) Фото: durov / Telegram Фото: durov / Telegram Фото: durov / Telegram Фото: durov / Telegram Фото: durov / Telegram Фото: durov / Telegram Фото: durov / Telegram Фото: durov / Telegram Павел Дуров (Фото: durov / Telegram)

Более 70% населения Узбекистана используют Telegram, написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.

«В Узбекистане любят Telegram: более 70% из 37 млн человек в стране пользуются Telegram», — говорится в публикации.

Он отметил, что «вся экономика страны управляется через Telegram — у каждого бизнеса в стране есть бот или канал».

Дуров также отметил красоту горных пейзажей Узбекистана и развитую инфраструктуру Ташкента.

Ранее, 27 июня, он прилетел в столицу Казахстана Астану и посетил международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.

Предприниматель осмотрел комплекс в сопровождении охраны. По информации издания Orda, Дуров приехал обсудить высокотехнологичные проекты с главой Минцифры республики Жасланом Мадиевым.