Экспорт смартфонов из Китая приблизился к докризисному уровню

В июле экспорт китайских смартфонов в Россию вырос на 77% по сравнению с июнем и впервые после начала военной операции приблизился к докризисным показателям. Эксперты объяснили это подготовкой к школе и распродажами

Фото: Bobby Yip / Reuters

По итогам июля объем экспорта мобильных телефонов и смартфонов из Китая в Россию составил $312 млн (18,2 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за тот месяц). Это следует из данных китайской таможни, которые изучил РБК. Показатель оказался на 77% больше, чем в предыдущем месяце, но на 29% меньше, чем в июле 2021 года.

В январе и феврале этого года объем экспорта ($657,6 млн и $424,9 млн соответственно) телефонов и смартфонов из Китая был выше, чем в аналогичные месяцы прошлого года ($437 млн и $370 млн), но уже в марте показатель резко снизился, до $213 млн, а в мае и вовсе упал до $151,4 млн.

По данным международной статистической базы Comtrade, в 2021 году Китай был крупнейшим поставщиком телефонов в Россию: объем экспорта оттуда достигал $5,387 млрд. Среди крупнейших поставщиков этого вида товаров также значились Гонконг ($2,229 млрд), Объединенные Арабские Эмираты ($676 млн) и Индия ($371 млн).

Однако после начала специальной военной операции России на Украине часть производителей смартфонов, в том числе корейская Samsung и американская Apple, заявили о приостановке поставки своей продукции на отечественный рынок. У ряда китайских брендов возникли проблемы с поставками в связи с нарушением логистики. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенной к ввозу по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя, куда включил товары и материалы около сотни иностранных брендов, в том числе Apple и Samsung. Однако этот способ пока не может удовлетворить весь спрос на рынке: в конце июля источники РБК рассказывали, что в отдельных регионах из продажи исчезли некоторые модели смартфонов Samsung — из-за недостатка товаров ретейлеры вынуждены привозить устройства только по запросу покупателей.

Как поставки влияют на продажи

Читайте на РБК Pro Pro Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях Инструкции Pro Зачем злоумышленникам ваши персональные данные и как избежать утечек Зачем злоумышленникам ваши персональные данные и как избежать утечек Инструкции Pro Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах Статьи Pro Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест Статьи Pro Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые Исследования Pro В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит Статьи Pro Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Статьи Pro Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Статьи

На фоне прекращения поставок некоторых производителей доля китайских брендов растет. По данным МТС, во втором квартале на российском рынке более 70% в общем количестве проданных смартфонов приходилось на китайские бренды. Лидером рынка стала Xiaomi с долей 31%, потеснив с этой позиции Samsung (18%). На третьем месте была Realme (13%), затем Apple (11%) и Tecno (4%). Наиболее высокий рост продаж в абсолютных значениях показали Realme (+130%) и Tecno (+330%). В денежном выражении лидерство сохраняет Apple, но ее доля снизилась до 32% с 43% год назад. Доля Xiaomi выросла с 14 до 22%, а у Samsung — снизилась с 31 до 19%. Всего в апреле—июне было продано 4,5 млн смартфонов на сумму 102,7 млрд руб., по предварительной оценке аналитиков МТС.

По словам собеседника РБК на рынке электроники, в Россию из Китая и Гонконга поступали как китайские, так и европейские, американские бренды, включая Apple. «Корейские бренды тоже ввозились, но в меньших, чем, например, Apple, объемах», — рассказал он. В августе, по словам этого собеседника, часть экспорта шла из Индии и ОАЭ. Однако, по словам представителя «Марвел-Дистрибуции», в августе в Россию регулярно поставлялись только устройства китайских брендов, «других брендов в официальном канале нет». Он также отметил, что традиционно во втором полугодии продажи смартфонов значительно выше, чем в первом: соотношение 60 к 40, «поэтому уже сейчас можно прогнозировать рост импорта».

По словам источника РБК в одном из ретейлеров, всплеск поставок китайских смартфонов в июле связан с «относительной стабилизацией рынка» — окончанием некого периода ожидания, который брали для себя компании, а также значительного снижения логистических трудностей.

Еще один источник РБК на рынке электроники связывает увеличение поставок с подготовкой к сезону высоких продаж, который начинается во второй половине августа. Весной на фоне ажиотажного спроса, по его словам, закупился «относительно небольшой процент населения». «В июле начал работать отложенный спрос, люди сохранили деньги и сейчас их тратят. К сентябрю многие закупаются к школе, потом в ноябре наступит «черная пятница», а потом все уже будут покупать подарки к Новому году», — указал он.

Директор по маркетингу дивизиона собственных торговых марок компании Merlion Кирилл Костюшко согласен, что китайские производители были менее активны в первой половине 2022 года, но «к концу года, нет сомнений, они покажут увеличение доли». В целом, по его словам, рынок смартфонов упал в этом году по сравнению с 2021-м на 35–40% как в штуках, так и в деньгах, но к концу года показатель составит 20%. На начало августа на долю смартфонов из Китая на российском рынке приходилось более 50%, оценил Костюшко. По оценке представителя «Марвел-Дистрибуции», в прошлые годы объем рынка смартфонов составлял около 29–31 млн в штуках, в этом году снизится примерно до 25 млн штук. По словам представителя компании, рынок также сократится в денежном выражении: «Во-первых, потому что ушли А-бренды, которые занимали большие доли в деньгах; а во-вторых, в среднем смартфоны китайских брендов стоят меньше».

Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов тоже отмечает, что в этом году китайские бренды «укрепляют» свои позиции на российском рынке в связи с сокращением ассортимента от производителей из других стран. Сейчас доля продаж смартфонов из Китая в их розничной сети составляет более 70%, сообщил Борзилов. В «МегаФоне» ожидают дальнейшего увеличения объемов продаж устройств китайских производителей.