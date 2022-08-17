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Поставки в Россию бюджетных смартфонов упали более чем вдвое

GS Group: объем поставок в Россию смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. снизился на 56%
За первые шесть месяцев 2022 года в Россию поставили 9,9 млн смартфонов, сообщили аналитики GS Group. Из них 2,7 млн — устройства стоимостью до 10 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом их импорт снизился на 56%
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В первом полугодии 2022 года поставки в Россию смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. сократились на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,7 млн штук, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет GS Group.

По данным аналитиков, всего за первые шесть месяцев в страну поставили 9,9 млн смартфонов, на 38% меньше, чем годом ранее. Из них 5,5 млн — гаджеты среднего ценового сегмента (10–30 тыс. руб.), поставки которых снизились на 24%. Оставшиеся 1,6 млн — дорогие устройства, импорт которых упал на 38%.

Доля телефонов нижнего ценового сегмента составляет 27% в общем объеме поставок (годом ранее — 38%), среднего сегмента — 56% (46%), а верхнего — осталась на том же уровне 17%.

Аналитики GS Group связывают сокращение ввоза бюджетных смартфонов с уходом с российского рынка южнокорейской Samsung и изменением политики китайских Xiaomi и Realme, которые почти вдвое снизили экспорт недорогих моделей.

Популярные смартфоны Samsung исчезли из продажи в ряде регионов
Технологии и медиа
Фото:Игорь Руссак / Global Look Press

В МТС сообщили изданию, что продажи смартфонов до 10 тыс. руб. за первую половину года снизились на 34%. По словам источника «Коммерсанта» в одном из ретейлеров, одна из причин — глобальный дефицит чипов, из-за которого растут цены на комплектующие. Он отметил, что устройства, ранее стоившие 10 тыс. руб., теперь продаются за 15 тыс. руб.

Со слов аналитика TelecomDaily Ильи Шатилова, сейчас бюджетные смартфоны в России стоят примерно на 50% дороже, чем в Индии или Китае, это связано с курсом рубля и логистическими ограничениями. Он предположил, что рынок дешевых смартфонов продолжит сокращаться.

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После начала российской военной операции на Украине США ввели санкции на экспорт высокотехнологичной продукции в России. По ним американские компании должны получать лицензии на поставки электроники, компьютеров, авионики, компонентов для аэрокосмической промышленности и другой продукции. После этого американская Apple объявила о приостановке поставок продукции в Россию и ограничении работы сервисов компании. Вслед за ней поставки остановили Samsung и другие компании.

В начале мая Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенный к ввозу по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя, куда включил товары и материалы около сотни иностранных брендов, в том числе Samsung и другие производители смартфонов. Несмотря на это, в отдельных российских регионах из продажи исчезли некоторые модели гаджетов южнокорейской компании, рассказали РБК участники телекоммуникационного рынка. По словам директора дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяны Скоковой, пока параллельный импорт не заработал в полную силу: существующий механизм не может обеспечить беспрерывность поставок и адекватные запросам потребителей объемы продукции.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
смартфоны поставки Аналитики
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