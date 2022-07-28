Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 61 (+1,6) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 60,22 (+1,56) Инвестиции, 27 июл, 15:59
США не раскрыли детали предложения по обмену Грайнер ради успеха сделки Политика, 00:26
В Ингушетии против журналистки завели третье дело о фейках про армию Политика, 00:11
Сотрудница зоопарка вывела Германию в финал женского ЧЕ по футболу Спорт, 00:03
Спрос на элитные ЖК сместился за пределы центра Москвы Недвижимость, 00:01
Популярные смартфоны Samsung исчезли из продажи в ряде регионов Технологии и медиа, 00:01
МИД предупредил Финляндию об ответе при отказе от выдачи виз россиянам Политика, 27 июл, 23:49
МИД счел «мегафонной» практикой заявление Госдепа о разговоре с Лавровым Политика, 27 июл, 23:41
Клуб Черчесова разгромил чемпиона Словакии и прошел в следующий раунд ЛЧ Спорт, 27 июл, 23:40
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 27 июл, 23:39
США отправят Польше истребители F-22 для сдерживания России Политика, 27 июл, 23:25
Россиянина отчислили из UFC перед поединком с бойцом из Латвии Спорт, 27 июл, 23:17
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 27 июл, 22:55
В Ираке протестующие ворвались в здание парламента Политика, 27 июл, 22:51
Фанаты «Фенербахче» скандировали имя Путина в матче с киевским «Динамо» Спорт, 27 июл, 22:36
Война санкций ,  
0 

Популярные смартфоны Samsung исчезли из продажи в ряде регионов

Некоторые смартфоны Samsung стали недоступны в регионах или их можно приобрести только с доставкой через несколько дней. Эксперты объясняют это появлением новой линейки и тем, что параллельный импорт не заработал в полную силу
Фото: Игорь Руссак / Global Look Press
Фото: Игорь Руссак / Global Look Press

О том, что в отдельных российских регионах из продажи исчезли некоторые модели смартфонов Samsung, РБК рассказали несколько участников телекоммуникационного рынка. Эту информацию подтвердила РБК директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) Татьяна Скокова.

По словам одного из собеседников РБК, из-за недостатка товаров ретейлеры вынуждены привозить товар только по запросу покупателей. Исходя из информации на сайте «М.Видео-Эльдорадо», жителям Уфы сейчас предлагается приобрести смартфоны Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra с доставкой на 31 июля — 1 августа, то есть через пять дней после заказа. В Нижнем Новгороде в наличии только отдельные модели Samsung «S-серии», а бюджетных вариантов «серии-A» просто нет. В сети «Ситилинк» в Перми доступны только некоторые модели Samsung «A-серии» и Samsung Galaxy S21+. Жители Челябинска на сайте МТС могут приобрести Samsung Galaxy S22 Ultra 12 на 256 Gb, только забрав его самостоятельно 31 июля без доставки. С ожидаем в два-четыре дня продает модель Samsung Galaxy S22 Ultra на 128 ГБ и «МегаФон» пользователям в Омске. У «Связного» модели Samsung Galaxy S22 Ultra 12 нет в наличии. В интернет-магазине «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) наличие моделей предлагается уточнять в конкретных салонах. При этом в Москве подобных трудностей не возникает.

В офлайн-магазинах ретейлеров (МТС, «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «ВымпелКома», «Т2 РТК Холдинга» и «МегаФона»), например, в Челябинске ограниченность выбора особенно заметна в ценовой категории смартфонов до 50 тыс. руб., убедился и корреспондент РБК.

Дистрибьютор Apple и Samsung заявил о «товарной яме»
Технологии и медиа
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов рассказал, что компания наблюдает «небольшой» дефицит по нескольким моделям смартфонов Samsung, однако «по значительной части» моделей этого бренда их складских запасов достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос. Представитель «Ситилинка» сообщил, что у них «большой запас продукции Samsung» и они продолжают его реализовывать в регионах. «В зависимости от спроса в регионе предложение может отличаться. Наша модель работы предполагает доставку товара в магазины из распределительных центров под актуальные потребности пользователя, в зависимости от удаленности города время доставки меняется, но в среднем не превышает трех-пяти дней», — говорит он.

Представитель МТС заявил, что дефицита гаджетов в их сети не наблюдается, «товаров достаточно, чтобы удовлетворить спрос покупателей». Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) не ответил на вопрос о дефиците, но заверил, что, несмотря на сокращение объемов продаж Samsung в России во втором квартале 2022 года, доля пользователей смартфонов этого бренда среди их абонентов выросла на 1 п.п. год к году. Представители «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «Связного» отказались от комментариев. РБК направил запрос в «М.Видео-Эльдорадо».

Почему не хватает смартфонов Samsung

Читайте на РБК Pro
Pro
Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе»
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции

По словам Татьяны Скоковой, главная причина проблем с ассортиментом — отсутствие официальных поставок Samsung. Этот вендор объявил о прекращении поставок своей продукции 5 марта, объяснив решение «геополитическими событиями».

В начале мая Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенный к ввозу по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя, куда включил товары и материалы около сотни иностранных брендов, в том числе Samsung. Однако Скокова отметила, что параллельный импорт пока не заработал в полную силу: существующий механизм не может обеспечить беспрерывность поставок и адекватные запросам потребителей объемы продукции. «Этому способствует ряд причин: разорванные логистические цепочки, ограниченное финансирование таких поставок, сложности таможенного оформления, сервисная поддержка такой продукции и прочие», — пояснила она.

Суд подтвердил законность продажи смартфонов с Samsung Рау в России
Бизнес
Фото:Igor Russak / dpa / Global Look Press

Источник на телекоммуникационном рынке рассказал РБК, что сейчас все запасы оборудования Samsung, ввезенные до начала марта, «истощились». По его данным, наибольший дефицит наблюдается среди новых моделей Samsung «А-серии», так как они попадают в страну только по параллельному импорту. С этим согласен еще один собеседник РБК на телекоммуникационном рынке. «Старые модели уходят с рынка, новые, что доезжают, быстро распродаются на старте, поэтому возникают трудности с поддержкой запасов на должном уровне. Это мы наблюдали часто и в мирное время», — объяснил он.

В конце марта представитель «Ситилинка» оценивал, что в среднем запасов продукции Samsung, Apple и других вендоров, прекративших официальные поставки, должно хватить на два-три месяца.

На фоне прекращения поставок доля Samsung, Apple и еще некоторых иностранных производителей смартфонов начала сокращаться, а доля китайских брендов, наоборот, растет. По данным «Марвел-дистрибуции», за первое полугодие этого года продажи Tecno, Infinix, Realme и Xiaomi выросли более чем на 100% в натуральном выражении, Nokia — на 40%, Poco (суббренд Xiaomi) — на 16%. Тогда как доля Apple сократилась на 14% год к году, а Samsung — на 15%. Всего за этот период в России было продано чуть более 10 млн мобильных телефонов, что на 23% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Авторы
Теги
Дарья Чебакова Дарья Чебакова
Samsung смартфон параллельный импорт санкции
Материалы по теме
Суд подтвердил законность продажи смартфонов с Samsung Рау в России
Бизнес
Дистрибьютор Apple и Samsung заявил о «товарной яме»
Технологии и медиа
В России возникли проблемы с активацией смартфонов Samsung
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter