Популярные смартфоны Samsung исчезли из продажи в ряде регионов

Некоторые смартфоны Samsung стали недоступны в регионах или их можно приобрести только с доставкой через несколько дней. Эксперты объясняют это появлением новой линейки и тем, что параллельный импорт не заработал в полную силу

Фото: Игорь Руссак / Global Look Press

О том, что в отдельных российских регионах из продажи исчезли некоторые модели смартфонов Samsung, РБК рассказали несколько участников телекоммуникационного рынка. Эту информацию подтвердила РБК директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) Татьяна Скокова.

По словам одного из собеседников РБК, из-за недостатка товаров ретейлеры вынуждены привозить товар только по запросу покупателей. Исходя из информации на сайте «М.Видео-Эльдорадо», жителям Уфы сейчас предлагается приобрести смартфоны Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra с доставкой на 31 июля — 1 августа, то есть через пять дней после заказа. В Нижнем Новгороде в наличии только отдельные модели Samsung «S-серии», а бюджетных вариантов «серии-A» просто нет. В сети «Ситилинк» в Перми доступны только некоторые модели Samsung «A-серии» и Samsung Galaxy S21+. Жители Челябинска на сайте МТС могут приобрести Samsung Galaxy S22 Ultra 12 на 256 Gb, только забрав его самостоятельно 31 июля без доставки. С ожидаем в два-четыре дня продает модель Samsung Galaxy S22 Ultra на 128 ГБ и «МегаФон» пользователям в Омске. У «Связного» модели Samsung Galaxy S22 Ultra 12 нет в наличии. В интернет-магазине «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) наличие моделей предлагается уточнять в конкретных салонах. При этом в Москве подобных трудностей не возникает.

В офлайн-магазинах ретейлеров (МТС, «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «ВымпелКома», «Т2 РТК Холдинга» и «МегаФона»), например, в Челябинске ограниченность выбора особенно заметна в ценовой категории смартфонов до 50 тыс. руб., убедился и корреспондент РБК.

Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов рассказал, что компания наблюдает «небольшой» дефицит по нескольким моделям смартфонов Samsung, однако «по значительной части» моделей этого бренда их складских запасов достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос. Представитель «Ситилинка» сообщил, что у них «большой запас продукции Samsung» и они продолжают его реализовывать в регионах. «В зависимости от спроса в регионе предложение может отличаться. Наша модель работы предполагает доставку товара в магазины из распределительных центров под актуальные потребности пользователя, в зависимости от удаленности города время доставки меняется, но в среднем не превышает трех-пяти дней», — говорит он.

Представитель МТС заявил, что дефицита гаджетов в их сети не наблюдается, «товаров достаточно, чтобы удовлетворить спрос покупателей». Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) не ответил на вопрос о дефиците, но заверил, что, несмотря на сокращение объемов продаж Samsung в России во втором квартале 2022 года, доля пользователей смартфонов этого бренда среди их абонентов выросла на 1 п.п. год к году. Представители «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «Связного» отказались от комментариев. РБК направил запрос в «М.Видео-Эльдорадо».

Почему не хватает смартфонов Samsung

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По словам Татьяны Скоковой, главная причина проблем с ассортиментом — отсутствие официальных поставок Samsung. Этот вендор объявил о прекращении поставок своей продукции 5 марта, объяснив решение «геополитическими событиями».

В начале мая Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенный к ввозу по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя, куда включил товары и материалы около сотни иностранных брендов, в том числе Samsung. Однако Скокова отметила, что параллельный импорт пока не заработал в полную силу: существующий механизм не может обеспечить беспрерывность поставок и адекватные запросам потребителей объемы продукции. «Этому способствует ряд причин: разорванные логистические цепочки, ограниченное финансирование таких поставок, сложности таможенного оформления, сервисная поддержка такой продукции и прочие», — пояснила она.

Источник на телекоммуникационном рынке рассказал РБК, что сейчас все запасы оборудования Samsung, ввезенные до начала марта, «истощились». По его данным, наибольший дефицит наблюдается среди новых моделей Samsung «А-серии», так как они попадают в страну только по параллельному импорту. С этим согласен еще один собеседник РБК на телекоммуникационном рынке. «Старые модели уходят с рынка, новые, что доезжают, быстро распродаются на старте, поэтому возникают трудности с поддержкой запасов на должном уровне. Это мы наблюдали часто и в мирное время», — объяснил он.

В конце марта представитель «Ситилинка» оценивал, что в среднем запасов продукции Samsung, Apple и других вендоров, прекративших официальные поставки, должно хватить на два-три месяца.

На фоне прекращения поставок доля Samsung, Apple и еще некоторых иностранных производителей смартфонов начала сокращаться, а доля китайских брендов, наоборот, растет. По данным «Марвел-дистрибуции», за первое полугодие этого года продажи Tecno, Infinix, Realme и Xiaomi выросли более чем на 100% в натуральном выражении, Nokia — на 40%, Poco (суббренд Xiaomi) — на 16%. Тогда как доля Apple сократилась на 14% год к году, а Samsung — на 15%. Всего за этот период в России было продано чуть более 10 млн мобильных телефонов, что на 23% меньше, чем за тот же период 2021 года.