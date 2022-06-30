«Ведомости» узнали о прекращении поставок смартфонов Honor в Россию

В то же время источники издания подчеркнули, что китайская компания в начтоящее время ищет партнеров в СНГ для возобновления поставок в Россию по параллельному импорту

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Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию. Об этом газете «Ведомости» рассказал источник в одном из дистрибуторов электроники и подтвердил собеседник на телекомрынке, близкий к крупному оператору.

Официальных заявлений об уходе с российского рынка на фоне Honor не делала, однако поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте, сообщили собеседники издания. Сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта, уточнил один из них. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — добавил он.

Как объяснил изданию гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, хотя потребительская электроника из Китая не подпадает под ограничения, работа с дистрибуторами в СНГ позволит компании снизить санкционные риски. «Такой формат минимизации рисков для них с учетом возможных негативных последствий вторичных санкций выглядит максимально логичным. Снижать риски при работе с Россией и ограничивать поставки без каких-либо громких заявлений — это сейчас политика многих китайских компаний», — заявил Бурмистров.

По данным МТС, доля Honor на российском рынке смартфонов в I квартале 2022 года составляла 3,5% в натуральном выражении и 3,4% в денежном. Во II квартале показатели составили 4,2 и 5,0% соответственно.

В начале июня о том, что в России начали закрываться торговые точки другого крупного китайского продавца смартфонов — компании Huawei, — сообщил источник «РИА Новости», близкий к компании. По словам собеседника агентства, основной причиной закрытия точек в России стала нехватка продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны.

В то же время источник, близкий к Huawei, сообщил РБК, что у компании нет собственных магазинов в России. По его словам, это бизнес партнеров, которые приняли решение закрыть часть магазинов. Причиной закрытия торговых точек стало отсутствие товаров, из-за чего содержать магазины стало невыгодно, добавил собеседник РБК.

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В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. В список вошли электроника, в том числе игровые приставки, мебель, оружие и боеприпасы, а также техника Apple и Samsung.



При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.

После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, власти США ввели санкции на экспорт высокотехнологичной продукции. По ним американские компании должны получать лицензии на экспорт в Россию электроники, компьютеров, авионики, компонентов для аэрокосмической промышленности и другой продукции.После этого американская Apple заявила о приостановке поставок продукции в Россию и ограничении работы сервисов компании, в том числе платежной системы Apple Pay. Затем поставки смартфонов, чипов и бытовой электроники приостановили южнокорейская Samsung и ряд других компаний.

По итогам 2021 года Samsung занимал первое место на российском рынке смартфонов с долей 32,1%, оценивала МТС. Apple была третьей (15,2%), на втором месте — китайская Xiaomi с суббрендом Poco (29,1%). За ними следовали Realme — 5% и Honor — 3,8%.