Москва решила создать аналог Zoom для школьников

Позже Матвиенко назвала дистанционное обучение вынужденной мерой, которая не может полностью заменить очный формат. Она считает, что такая замена не только невозможна, но и недопустима, ведь общение с учителем ничто и никогда не заменит: «Это очень важный базовый принцип нашей российской школы. Важный не только с точки зрения качества и эффективности обучения, но и с точки зрения социализации детей и молодежи». Впрочем Рособрнадзор, как заявил врио главы этого ведомства Анзор Музаев, намерен использовать полученный во время пандемии опыт перевода школьников на дистанционное обучение во время сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ в будущем.

Нужны ли новые видеосервисы

26 августа о разработке облачной платформы для защищенной видео-конференц-связи и своего аналога Zoom также заявил концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех».

По словам методиста подразделения GeekSchool в образовательном портале GeekBrains Дениса Шонова, если школы используют для дистанционного обучения детей «Яндекс.Учебник» и «Учи.ру», то отечественные видеосервисы не нужны, потому что они уже встроены внутрь этих платформ. «В контексте использования других сервисов, таких как «Яндекс.Класс», «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», потребность в создании аналога Zoom существует. У этих онлайн-платформ нет собственных внутренних видеосервисов, преподаватели вынуждены использовать Zoom, Skype», — указал он, уточнив, что на подобных сервисах учится гораздо более ощутимое количество школьников. Шонов считает, что и заработать на подобном сервисе можно, потому что школы будут покупать пакеты с возможностью стримов для своих учителей. «Это большой рынок, и мы пока не можем говорить, что такие крупные игроки, как «Учи.ру» или «Яндекс.Учебник», полностью его заняли», — заключил он.

Директор по продукту «Учи.ру» Иван Себедаш ожидает появления еще нескольких видеосервисов на рынке. Но по его мнению, важно не только предоставить учителям способ общаться с учениками, но и материалы для урока, адаптированные для использования онлайн, обучить их применять все инструменты эффективно. «Опыт перехода на дистанционное обучение весной этого года показал, что учителям критически важен образовательный контент, который можно транслировать на виртуальных уроках. Учителя освоили сервисы, но столкнулись с более серьезными вопросами: как именно проводить урок? Откуда взять материал, презентации, задания? Как перестроить урок из обычного в виртуальный?»

По данным опроса, проведенного «Учи.ру» весной этого года, основными каналами коммуникации между учителями и школьниками в период дистанционного обучения были мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram и чат-платформы «Учи.ру», ими пользовались 61% из 3,5 тыс. опрошенных учителей. 39% пользовались для общения с учениками электронной почтой. Только 10 и 8% респондентов отметили, что включили в свою работу такие сервисы, как Skype и Zoom соответственно.