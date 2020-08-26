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Москва решила создать аналог Zoom для школьников

Власти Москвы решили создать сервис для дистанционного обучения. Как именно он будет выглядеть и станет ли похож на Zoom или Skype, пока неизвестно
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) создает сервис видео-конференц-связи для школьного обучения. Об этом сообщил руководитель ДИТ Эдуард Лысенко в Telegram-чате «ГосИТ: Циники и Эксперты». Закончить разработку планируется ориентировочно весной 2021 года, отметил Лысенко. Представитель ДИТ подтвердил РБК, что создание подобной системы находится в проработке, однако детали не раскрыл.

Как школы переходили на дистанционку

Весной этого года российские школы массово перешли на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Минпросвещения рекомендовало пользоваться такими ресурсами, как «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «Учи.ру», профориентационным порталом для средней и старшей школы «Билет в будущее» и телеканалом «МосОбрТВ». Однако часть учителей предпочли сами проводить уроки с использованием платформ, позволяющих вести видеотрансляции в интернете: Google Hangouts, Zoom, Discord (видеочат для геймеров) и др.

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минкомсвязь за отсутствие отечественной системы связи — аналога американского Skype, сообщила «Фонтанка.ру». В ответ замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов заявил, что сотрудники министерства не пользуются иностранными мессенджерами и Skype для удаленной работы, а общаются в российском мессенджере «ТамТам» (разработка Mail.ru Group).

Позже Матвиенко назвала дистанционное обучение вынужденной мерой, которая не может полностью заменить очный формат. Она считает, что такая замена не только невозможна, но и недопустима, ведь общение с учителем ничто и никогда не заменит: «Это очень важный базовый принцип нашей российской школы. Важный не только с точки зрения качества и эффективности обучения, но и с точки зрения социализации детей и молодежи». Впрочем Рособрнадзор, как заявил врио главы этого ведомства Анзор Музаев, намерен использовать полученный во время пандемии опыт перевода школьников на дистанционное обучение во время сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ в будущем.

Нужны ли новые видеосервисы

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26 августа о разработке облачной платформы для защищенной видео-конференц-связи и своего аналога Zoom также заявил концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех».

По словам методиста подразделения GeekSchool в образовательном портале GeekBrains Дениса Шонова, если школы используют для дистанционного обучения детей «Яндекс.Учебник» и «Учи.ру», то отечественные видеосервисы не нужны, потому что они уже встроены внутрь этих платформ. «В контексте использования других сервисов, таких как «Яндекс.Класс», «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», потребность в создании аналога Zoom существует. У этих онлайн-платформ нет собственных внутренних видеосервисов, преподаватели вынуждены использовать Zoom, Skype», — указал он, уточнив, что на подобных сервисах учится гораздо более ощутимое количество школьников. Шонов считает, что и заработать на подобном сервисе можно, потому что школы будут покупать пакеты с возможностью стримов для своих учителей. «Это большой рынок, и мы пока не можем говорить, что такие крупные игроки, как «Учи.ру» или «Яндекс.Учебник», полностью его заняли», — заключил он.

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Фото: Peter Komka / EPA / ТАСС

Директор по продукту «Учи.ру» Иван Себедаш ожидает появления еще нескольких видеосервисов на рынке. Но по его мнению, важно не только предоставить учителям способ общаться с учениками, но и материалы для урока, адаптированные для использования онлайн, обучить их применять все инструменты эффективно. «Опыт перехода на дистанционное обучение весной этого года показал, что учителям критически важен образовательный контент, который можно транслировать на виртуальных уроках. Учителя освоили сервисы, но столкнулись с более серьезными вопросами: как именно проводить урок? Откуда взять материал, презентации, задания? Как перестроить урок из обычного в виртуальный?»

По данным опроса, проведенного «Учи.ру» весной этого года, основными каналами коммуникации между учителями и школьниками в период дистанционного обучения были мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram и чат-платформы «Учи.ру», ими пользовались 61% из 3,5 тыс. опрошенных учителей. 39% пользовались для общения с учениками электронной почтой. Только 10 и 8% респондентов отметили, что включили в свою работу такие сервисы, как Skype и Zoom соответственно.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев
Теги: образование, ДИТ, дистанционное обучение, видеосервис
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