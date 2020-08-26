Москва решила создать аналог Zoom для школьников
Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) создает сервис видео-конференц-связи для школьного обучения. Об этом сообщил руководитель ДИТ Эдуард Лысенко в Telegram-чате «ГосИТ: Циники и Эксперты». Закончить разработку планируется ориентировочно весной 2021 года, отметил Лысенко. Представитель ДИТ подтвердил РБК, что создание подобной системы находится в проработке, однако детали не раскрыл.
Как школы переходили на дистанционку
Весной этого года российские школы массово перешли на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Минпросвещения рекомендовало пользоваться такими ресурсами, как «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «Учи.ру», профориентационным порталом для средней и старшей школы «Билет в будущее» и телеканалом «МосОбрТВ». Однако часть учителей предпочли сами проводить уроки с использованием платформ, позволяющих вести видеотрансляции в интернете: Google Hangouts, Zoom, Discord (видеочат для геймеров) и др.
В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минкомсвязь за отсутствие отечественной системы связи — аналога американского Skype, сообщила «Фонтанка.ру». В ответ замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов заявил, что сотрудники министерства не пользуются иностранными мессенджерами и Skype для удаленной работы, а общаются в российском мессенджере «ТамТам» (разработка Mail.ru Group).