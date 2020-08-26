В концерне «Ростеха» заявили о планах создать российский аналог Zoom

Zoom — платформа, с помощью которой пользователи могут проводить видеоконференции, совещания, школьные занятия и другие мероприятия. Сервис создан для общения большой группы людей: всего в одной видеоконференции могут участвовать до 1 тыс. человек.

В апреле газета The Washington Post сообщила, что несколько тысяч записей видеозвонков сервиса Zoom попало в открытый доступ в Сети. Среди них были как частные разговоры пользователей, так и рабочие конференции различных компаний. Основатель и генеральный директор компании Эрик Юань признал утечки и сообщил, что Zoom не был готов к резкому росту числа пользователей из-за перехода на удаленную работу предприятий и учреждений по всему миру из-за пандемии коронавируса.

Позже The Sunday Times также сообщила, что русскоязычный хакер продал экспертам по кибербезопасности более полумиллиона взломанных аккаунтов Zoom по 1 пенсу за штуку.

Ранее холдинг «Швабе», который также входит в «Ростех», сообщил, что в России готовят к выпуску модификацию «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Новая система предназначена для работы на проходных в организациях с большим количеством людей. Комплекс будет идентифицировать личности сотрудников, распознавать, скрыты ли их лица за масками, записывать видео и принимать решение, пропускать людей внутрь здания или нет.