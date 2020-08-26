В концерне «Ростеха» заявили о планах создать российский аналог Zoom
Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех», разрабатывает облачную платформу для защищенной видеоконференцсвязи, а также планирует создать российский аналог сервиса Zoom. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор концерна Владимир Кабанов.
«Сейчас мы работаем над моделью защищенной ВКС, которая будет представлять из себя облачный сервис. Следующим шагом будет масштабирование архитектуры и определение технических решений с целью создания полноценной облачной платформы, аналогичной Zoom», — отметил Кабанов.
Гендиректор концерна добавил, что «Автоматика» также создает системы информационной безопасности.
По его словам, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала необходимость проведения удаленных переговоров не только для коммерческих компаний, но и для госучреждений. Поэтому в ближайшие годы российские госучреждения смогут перейти на отечественные разработки в этой сфере.