Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 18 мар, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 18 мар, 12:23
Председатель бразильского сената заразился коронавирусом Политика, 01:53 Банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор из-за коронавируса Финансы, 01:47 Путин назвал нелепыми попытки поставить под сомнение выбор крымчан Политика, 01:41 Российских туристов начали вывозить из Черногории Общество, 01:07 Школы оценили переход на дистанционное обучение на фоне коронавируса Общество, 01:00 Российский математик стал лауреатом Абелевской премии Общество, 00:51 Столичные власти опровергли слухи о планах таксопарков повысить аренду Общество, 00:37 Московские синагоги закрылись на фоне проверки раввина на коронавирус Общество, 00:29 СМИ сообщили о задержании актера из «Кадетства» за пьяный конфликт Технологии и медиа, 00:10 МТС и «Первый канал» запустят систему рекомендаций медиаконтента Технологии и медиа, 00:01 Рубль стал второй по волатильности валютой мира Финансы, 00:00 Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве Общество, 18 мар, 23:54 Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное Экономика, 18 мар, 23:45 «Аэрофлот» временно прекратит летать в Майами, Лос-Анжелес и Вашингтон Общество, 18 мар, 23:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

Школы оценили переход на дистанционное обучение на фоне коронавируса

Учреждения организуют учебный процесс в дистанционном формате с помощью онлайн-платформ, на время карантина уроки будут представлены в более развернутом виде. С 23 марта все школы в стране уйдут на каникулы
Фото: Sergei Ilnitsky / EPA / ТАСС

Школы в Москве благодаря электронным ресурсам смогут организовать проведение дистанционного обучения в период объявленных с 23 марта по 12 апреля каникул на фоне коронавируса. Об этом РБК заявила заместитель директора школы № 15 Юлия Назарова.

«На многих интернет-платформах Google, Zoom можно онлайн проводить уроки, также можно использовать электронные учебники, такие как «Яндекс. Учебник», Российская электронная школа, Московская электронная школа и другие», — рассказала она.

В российских школах на фоне коронавируса объявят каникулы до 12 апреля
Общество

По ее словам, на каникулах у учителей будет достаточно времени подготовиться к дистанционному формату. «Часть школьников, которые уже сейчас остались по желанию родителей дома, получают учебные материалы онлайн, выполняют задания и им выставляют оценки», — пояснила Назарова. Она также отметила, что учителям, которые испытывают проблемы с использованием онлайн-ресурсов, специалисты в школе оказывают поддержку.

По мнению Назаровой, переход на дистанционную форму обучения не должен повлиять на результаты аттестации школьников. «Все продвинутые старшеклассники уже давно пользуются такими онлайн-ресурсами. За этим обучением будущее, пройдет еще немного времени, и 90% детей будут учиться именно в этом формате», — считает она.

«Мы спокойно работаем в дистанционном режиме, используя платформы «Якласс» и «Дневник.ру», где есть возможность выполнять практические задания, тесты, и получать обратную связь. Для нас ничего нового и необычного нет», — сообщила в беседе с РБК директор школы № 115 Екатеринбурга Анна Питерских. По ее словам, школа в соответствии с рекомендацией Министерства образования работает в дистанционном формате с 17 марта. В каком режиме будут обучаться школьники после весенних каникул, определит позднее департамент образования города, уточнила директор.

Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса
Общество

Как рассказала РБК директор московской школы № 158 Зоя Чернышева, во время карантинно-профилактических мероприятий уроки представлены в более развернутом виде через онлайн-платформы, чтобы школьникам и их родителям был понятен процесс обучения. Также в качестве дополнительных ресурсов школьники смотрят «Московский образовательный телеканал», используют платформу «Учи.ру», портал «Мои достижения».

«Для дистанционного обучения уже с понедельника учителя используют Zoom, Skype, YouTube и вебинарные комнаты. Однако такое занятие должно проходить не дольше 20 минут, при этом максимально информативно для ребенка, и требует от педагога установить с детьми ту самую обратную связь, которая нужна в период, когда дети и родители находятся на удаленке», — добавила Чернышева.

По мнению директора, качество получаемых знаний не должно ухудшиться. «Во-первых, школьник не тратит время на дорогу, высыпается, спокойно завтракает в домашней обстановки и затем подключается к занятиям. Школа может их начинать необязательно в 8:30, но и в 10 утра. Во-вторых, такое обучение предполагает индивидуальный подход — платформа имеет чаты, и каждый ребенок может задать вопросы учителю. В свою очередь, родители могут видеть, насколько ребенок включен в образовательный процесс», — пояснила она.

Голикова сообщила о переносе досрочной сдачи ЕГЭ из-за коронавируса
Общество

На сегодняшний день к системе онлайн-обучения подключены более 1000 подмосковных школ из 1384, рассказала РБК министр образования Московской области Ирина Каклюгина. По ее словам, остальные школы подключатся к этой платформе до конца текущей недели.

Министр подчеркнула, что добровольная самоизоляция не освобождает школьников от образовательного процесса. Она пояснила, что дистанционное обучение будет включать онлайн-лекции, материалы для самостоятельного изучения, упражнения для закрепления пройденной темы и домашнее задание. «Учителя будут находиться на рабочих местах и на постоянной связи с учениками», — добавила Каклюгина.

С 23 марта до 12 апреля все школы в России уйдут на каникулы, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения, рассказал ранее министр просвещения Сергей Кравцов. В Москве и Московской области из-за коронавируса на текущей неделе действует свободное посещение школ. 17 марта в мэрии Москвы сообщили, что столичные детские сады продолжат работу в оючном режиме, так как не у всех родителей есть возможность сидеть с детьми дома либо оставить их с родственниками.

Авторы: Майя Бобенко, Наталия Анисимова
Теги: школы, каникулы, дистанционное обучение
Материалы по теме
Московские синагоги закрылись на фоне проверки раввина на коронавирус
Общество
В Пензенской области ответили на сообщения о коронавирусе у жены депутата
Общество
РЖД отменит большинство поездов в Белоруссию из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter