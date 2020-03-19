Школы оценили переход на дистанционное обучение на фоне коронавируса

«Мы спокойно работаем в дистанционном режиме, используя платформы «Якласс» и «Дневник.ру», где есть возможность выполнять практические задания, тесты, и получать обратную связь. Для нас ничего нового и необычного нет», — сообщила в беседе с РБК директор школы № 115 Екатеринбурга Анна Питерских. По ее словам, школа в соответствии с рекомендацией Министерства образования работает в дистанционном формате с 17 марта. В каком режиме будут обучаться школьники после весенних каникул, определит позднее департамент образования города, уточнила директор.
Как рассказала РБК директор московской школы № 158 Зоя Чернышева, во время карантинно-профилактических мероприятий уроки представлены в более развернутом виде через онлайн-платформы, чтобы школьникам и их родителям был понятен процесс обучения. Также в качестве дополнительных ресурсов школьники смотрят «Московский образовательный телеканал», используют платформу «Учи.ру», портал «Мои достижения».
«Для дистанционного обучения уже с понедельника учителя используют Zoom, Skype, YouTube и вебинарные комнаты. Однако такое занятие должно проходить не дольше 20 минут, при этом максимально информативно для ребенка, и требует от педагога установить с детьми ту самую обратную связь, которая нужна в период, когда дети и родители находятся на удаленке», — добавила Чернышева.
По мнению директора, качество получаемых знаний не должно ухудшиться. «Во-первых, школьник не тратит время на дорогу, высыпается, спокойно завтракает в домашней обстановки и затем подключается к занятиям. Школа может их начинать необязательно в 8:30, но и в 10 утра. Во-вторых, такое обучение предполагает индивидуальный подход — платформа имеет чаты, и каждый ребенок может задать вопросы учителю. В свою очередь, родители могут видеть, насколько ребенок включен в образовательный процесс», — пояснила она.
На сегодняшний день к системе онлайн-обучения подключены более 1000 подмосковных школ из 1384, рассказала РБК министр образования Московской области Ирина Каклюгина. По ее словам, остальные школы подключатся к этой платформе до конца текущей недели.
Министр подчеркнула, что добровольная самоизоляция не освобождает школьников от образовательного процесса. Она пояснила, что дистанционное обучение будет включать онлайн-лекции, материалы для самостоятельного изучения, упражнения для закрепления пройденной темы и домашнее задание. «Учителя будут находиться на рабочих местах и на постоянной связи с учениками», — добавила Каклюгина.
С 23 марта до 12 апреля все школы в России уйдут на каникулы, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения, рассказал ранее министр просвещения Сергей Кравцов. В Москве и Московской области из-за коронавируса на текущей неделе действует свободное посещение школ. 17 марта в мэрии Москвы сообщили, что столичные детские сады продолжат работу в оючном режиме, так как не у всех родителей есть возможность сидеть с детьми дома либо оставить их с родственниками.