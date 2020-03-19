Школы оценили переход на дистанционное обучение на фоне коронавируса

Учреждения организуют учебный процесс в дистанционном формате с помощью онлайн-платформ, на время карантина уроки будут представлены в более развернутом виде. С 23 марта все школы в стране уйдут на каникулы

Фото: Sergei Ilnitsky / EPA / ТАСС

Школы в Москве благодаря электронным ресурсам смогут организовать проведение дистанционного обучения в период объявленных с 23 марта по 12 апреля каникул на фоне коронавируса. Об этом РБК заявила заместитель директора школы № 15 Юлия Назарова.

«На многих интернет-платформах Google, Zoom можно онлайн проводить уроки, также можно использовать электронные учебники, такие как «Яндекс. Учебник», Российская электронная школа, Московская электронная школа и другие», — рассказала она.

По ее словам, на каникулах у учителей будет достаточно времени подготовиться к дистанционному формату. «Часть школьников, которые уже сейчас остались по желанию родителей дома, получают учебные материалы онлайн, выполняют задания и им выставляют оценки», — пояснила Назарова. Она также отметила, что учителям, которые испытывают проблемы с использованием онлайн-ресурсов, специалисты в школе оказывают поддержку.

По мнению Назаровой, переход на дистанционную форму обучения не должен повлиять на результаты аттестации школьников. «Все продвинутые старшеклассники уже давно пользуются такими онлайн-ресурсами. За этим обучением будущее, пройдет еще немного времени, и 90% детей будут учиться именно в этом формате», — считает она.